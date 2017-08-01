Теракт в Иерусалиме: грузовик въехал в толпу

В центре Иерусалима (Израиль), неподалеку от стен Старого города, в воскресенье, 8 января, грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару военнослужащих, ранив по меньшей мере 15 человек.
По данным Reuters, три человека погибли, другие агентства эту информацию пока не подтвердили, пишет BBC.
Представитель полиции заявила, что это был теракт. Известно, что полиция открыла огонь по водителю грузовика, однако на данный момент неизвестно, убит он или нет.
Как сообщал Корреспондент.net, 19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу на ярмарке.
В Ровно военный грузовик протаранил фуру
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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