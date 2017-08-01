Теракт в Иерусалиме: грузовик въехал в толпу

В центре Иерусалима (Израиль), неподалеку от стен Старого города, в воскресенье, 8 января, грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару военнослужащих, ранив по меньшей мере 15 человек.

По данным Reuters, три человека погибли, другие агентства эту информацию пока не подтвердили, пишет BBC.

Представитель полиции заявила, что это был теракт. Известно, что полиция открыла огонь по водителю грузовика, однако на данный момент неизвестно, убит он или нет.

Как сообщал Корреспондент.net, 19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу на ярмарке.