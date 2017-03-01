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03. 01. 2017

Абоненты МТС сгенерировали в 10 раз больше LTE-трафика в новогоднюю ночь

В последний день старого и первый день нового года через сеть МТС прошло 196 ТБ интернет-данных, что на 60% больше прошлогоднего рекорда.

Пользователи LTE сгенерировали 53 ТБ, увеличив почти в 10 раз собственный data-рекорд, установленный на стыке 2015 и 2016 годов.

Пик нагрузки традиционно пришелся на первый час нового года, когда объем голосового трафика увеличился в несколько раз по сравнению с обычным днем. По данным статистики, 31 декабря и 1 января абоненты МТС совершили суммарно входящих и исходящих звонков общей продолжительностью 197 миллионов минут. 

В новогоднюю ночь абоненты активно отправляли SMS, несмотря продолжающийся рост популярности социальных сетей. Для доставки текстовых поздравлений оператор реализовал решение, которое позволило обмениваться короткими сообщениями без ограничений. Поэтому за 31 декабря и 1 января клиенты оператора успешно отправили 42 миллиона SMS.

МТС тщательно готовил инфраструктуру накануне праздников, чтобы доставить каждое поздравление: применил специальные настройки сети и систем для работы в период новогодней нагрузки, внедрил Crystal Voice в Минске и Минском районе. Разработка компании Huawei способна передавать без обрывов голос собеседника, находящегося в зоне нестабильного приема сигнала базовой станции. Сеть МТС также успешно справилась с интернет-нагрузкой новогодней ночи. В декабре оператор запустил в областных городах 4G, чтобы самые активные потребители мобильного трафика могли обмениваться объемными видеопоздравлениями и устраивать онлайн-трансляции в социальных сетях. С запуском сети четвертого поколения удалось высвободить часть ресурсов 3G-сети и таким образом повысить ее пропускную способность.

Сегодня МТС работает в штатном режиме.

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