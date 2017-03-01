Абоненты МТС сгенерировали в 10 раз больше LTE-трафика в новогоднюю ночь

В последний день старого и первый день нового года через сеть МТС прошло 196 ТБ интернет-данных, что на 60% больше прошлогоднего рекорда.
Пользователи LTE сгенерировали 53 ТБ, увеличив почти в 10 раз собственный data-рекорд, установленный на стыке 2015 и 2016 годов.
Пик нагрузки традиционно пришелся на первый час нового года, когда объем голосового трафика увеличился в несколько раз по сравнению с обычным днем. По данным статистики, 31 декабря и 1 января абоненты МТС совершили суммарно входящих и исходящих звонков общей продолжительностью 197 миллионов минут.
В новогоднюю ночь абоненты активно отправляли SMS, несмотря продолжающийся рост популярности социальных сетей. Для доставки текстовых поздравлений оператор реализовал решение, которое позволило обмениваться короткими сообщениями без ограничений. Поэтому за 31 декабря и 1 января клиенты оператора успешно отправили 42 миллиона SMS.
МТС тщательно готовил инфраструктуру накануне праздников, чтобы доставить каждое поздравление: применил специальные настройки сети и систем для работы в период новогодней нагрузки, внедрил Crystal Voice в Минске и Минском районе. Разработка компании Huawei способна передавать без обрывов голос собеседника, находящегося в зоне нестабильного приема сигнала базовой станции. Сеть МТС также успешно справилась с интернет-нагрузкой новогодней ночи. В декабре оператор запустил в областных городах 4G, чтобы самые активные потребители мобильного трафика могли обмениваться объемными видеопоздравлениями и устраивать онлайн-трансляции в социальных сетях. С запуском сети четвертого поколения удалось высвободить часть ресурсов 3G-сети и таким образом повысить ее пропускную способность.
Сегодня МТС работает в штатном режиме.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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