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03. 01. 2017

Новогодние рекорды velcom: 2500 звонков в секунду в новогоднюю ночь и 160 Тб трафика

В пресс-службе velcom сообщили "Телеграфу" о том, что 31 декабря и 1 января через сеть оператора было «пропущено» свыше 160 Тб интернет-трафика, а абоненты оператора делали порядка тысячи вызовов в секунду.

«В сравнении с предыдущими годами белорусы стали гораздо чаще поздравлять друзей и близких в сети интернет, однако количество голосовых вызовов и СМС также оказалось высоким», – рассказали в пресс-службе velcom.

В компании отметили, что новогодняя интернет-активность среди абонентов стимулировали развитие «нового 3G» и рост числа смартфонов. Всего за два дня потребление трафика превысило рекордные 160 Тбайт – примерно в два раза больше, чем годом ранее. Потребление трафика начало резко расти с 10 часов 31 декабря и сменилось спадом лишь после двух часов ночи. Второй виток интернет-активности начался 1 января после полудня и продолжился до конца дня.

Большинство абонентов предпочли поздравить друзей и близких «голосом». На новогодние поздравления ушло свыше 157 млн минут, что равнозначно почти 300 годам. Каждую секунду абоненты velcom совершали около 1 тысячи звонков, а в новогоднюю ночь и того более – порядка 2.4 тысяч вызовов в секунду. В первый час Нового года белорусы потратили на новогодние поздравления через сеть velcom свыше 8.5 млн минут. 

Кроме того, в два новогодних дня – 31 декабря и 1 января – абоненты оператора активно использовали СМС. Только на первый час Нового года пришлось около 1,5 млн. сообщений, а значит, каждую секунду пользователи отправляли 416 текстовых поздравлений.

В velcom рассказали, что сеть благополучно справилась с экстремальными нагрузками в новогоднюю ночь. В сравнении с ситуацией годом ранее абонентов в этом году «обслуживало» на 3 000 базовых станций больше. Мобильный оператор обеспечил необходимую пропускную способность сети, а опергруппа центра управления сетью (Network and Service Operation Center) всю новогоднюю ночь работала в режиме нон-стоп.

Легче справиться с нагрузками позволило самое масштабное за последнее десятилетие обновление сети velcom. Мобильный оператор установил в 2016 году более 3 000 базовых станций стандарта UMTS-900, построил самую широкую в Беларуси 3G-сеть и вдвое увеличил ее покрытие за год. Мобильный интернет и голосовые звонки формата HD-Voice стали доступны на территории, на которой проживает подавляющее большинство населения страны.

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