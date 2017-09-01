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09. 01. 2017

Что белорусы покупали через интернет в 2016 году?

Более половины покупок пришлось на сегмент «Мода».

В 2016 году белорусы чаще всего покупали через интернет одежду и обувь. На этот сегмент пришлось более 69% всех покупок, согласно данным скидочной платформы Picodi.com.

Вторым по частоте покупок оказались бытовая техника и электроника (16,53%). Белорусы по-прежнему часто покупают товары за рубежом (9,34%) несмотря на ограничения, вступившие в силу с апреля 2016 года. Теперь без пошлин можно ввозить товары из зарубежных магазинов на сумму не более 22 евро в месяц и не более 10 килограммов.

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