Комфорта много не бывает: новая линейка тарифов от velcom

Качественная мобильная связь и интернет без перебоев возможны только в Минске? К счастью, сейчас это предрассудки. Благодаря развитию оператором velcom технологии UMTS-900 четкая голосовая связь формата HD-Voice и мобильный интернет перестали быть исключительно столичными атрибутами. Построив крупнейшую в Беларуси 3G-сеть, velcom сократил цифровой разрыв между Минском и регионами.

Вместе с новым качеством мобильной связи к пользователям пришла новая линейка тарифных планов «Комфорт». Самое время к ним присмотреться.

На какие достоинства и особенности новых тарифов стоит обратить внимание в первую очередь?

В первую очередь, это голосовой безлимит внутри 3G-сети velcom, который включен во все тарифы линейки «Комфорт». Причем не страшно, если вы постоянно перемещаетесь из одного места в другое, – главное, чтобы при наборе номера на смартфоне присутствовали значки «Н», «H+» или «3G». Тип сети собеседника при этом значения не имеет.

Если вы и часу не можете прожить без того, чтобы не проверить электронную почту, время от времени просматриваете новостные ленты и видеоролики, то и дело «лайкаете» посты своих друзей в соцсетях, то для вас будет важен такой параметр, как включенный объем интернет-трафика. Новые тарифы линейки «Комфорт» стали логическим продолжением линейки Smart и разработаны с учетом растущих потребностей абонентов в интернет-трафике.

Линейка «Комфорт» включает четыре тарифных плана: «Комфорт», «Комфорт 2», «Комфорт 4» и «Комфорт 8» – с 1, 2, 4 и 8 ГБ включенного интернет-трафика соответственно.

Для тех, кто увлекается интернет-серфингом и склонен «зависать» в сети, в тарифных планах линейки «Комфорт» предусмотрено SMS-уведомление об окончании интернет-трафика. Вам больше не придется волноваться о перерасходе и постоянно проверять, сколько мегабайтов у вас осталось. Впрочем, получив SMS-уведомление от мобильного оператора о том, что включенный трафик закончился, вы всегда сможете продолжить пользоваться интернетом. Ведь стоимость дополнительных мегабайтов составляет от 0,3 до 1 копейки в зависимости от тарифа. Таким образом, к примеру, стоимость дополнительных 500 МБ составит всего от 1,5 до 5 рублей в зависимости от тарифа.

Ваши друзья и родные пользуются услугами мобильной связи других операторов? Значит, при выборе тарифа вы обращаете внимание на такой показатель, как стоимость звонков в другие сети. Новая линейка предполагает от 100 до 400 минут звонков во все сети Беларуси, стоимость которых включена в абонентскую плату. Эти минуты не будут расходоваться при общении внутри 3G-сети velcom.

Новых абонентов velcom ждет приятная акция: подключившись к одному из тарифов новой линейки, они получат 50% скидку на абонплату 90 дней. Таким образом, абонентская плата составит от 4,95 до 10,95 рубля в месяц.

Специалисты подчеркивают, что тарифы новой линейки «Комфорт» позволят абонентам в полной мере использовать все преимущества широкой 3G-сети velcom.

– После развития сети стандарта UMTS-900 абоненты во всех регионах страны получили доступ к скоростному мобильному интернету и высококачественной голосовой связи. С высокими объемами включенного интернет-трафика и голосовым безлимитом в 3G-сети пользоваться новыми технологиями теперь станет еще выгоднее, – отмечает начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко.

Подробнее о линейке тарифных планов «Комфорт», а также подключении можно узнать у консультантов в фирменных центрах продаж и обслуживания velcom, в салонах официальных поверенных, по телефонам справочно-информационной службы: с мобильного телефона – 411 (звонок в сети velcom бесплатный) и 150 (звонок платный), с городского телефона – 8 (017) 330-30-30, а также у наших консультантов в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники».