Команда гонщиков МАЗа вернулись на родину с «Дакара»

Белорусские гонщики вернулись в Минск из Южной Америки, где на прошедшем ралли-рейде «Дакар-2017» показали лучший результат за всю историю своих выступлений. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».
Белорусских гонщиков встречали в Национальном аэропорту семьи и болельщики. Команда летела из Аргентины в Беларусь около двух суток. Мазовской технике тем временем предстоит пересечь Атлантический океан на пароме. Примерно через месяц спортивные грузовики приедут в Минск.
Прошедший «Дакар» оказался самым успешным в истории белорусской команды. Александр Василевский занял на ралли-рейде 6-е место, а до попадания в первую пятерку ему не хватило всего 8 минут. Сергей Вязович из-за нескольких технических проблем закончил гонку на 13-й строчке, Алексей Вишневский финишировал 21-м. Победителем марафона стал камазовец Эдуард Николаев, призерами – его партнер по команде Дмитрий Сотников и голландец Жерар де Рой на Iveco.
Белорусские гонщики после возвращения техники планируют провести тренировочные заезды. Ближайшей серьезной гонкой для команды станет международный марафон «Шёлковый путь». Если получится, мазовские экипажи также примут участие в одном из этапов чемпионата России по ралли-рейдам.
Команда не собирается менять ни спорткары, ни экипажи. «Мы не планируем осуществлять ротацию членов экипажей. Наше выступление на «Дакаре» показало, что мы поступили правильно, когда сделали ставку на опытных пилотов. Результатами гонки мы довольны», – отметил руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.
Как признались пилоты, прошедший «Дакар» стал самым сложным и опасным за последние годы. Испытаниями для гонщиков выступили крутые горные подъемы, огромные дюны, аномальная жара, сменившие их обильные ливни и даже оползни. За несколько часов трасса могла измениться до неузнаваемости. Из соображений безопасности организаторы отменили два этапа, а отдельные спецучастки сократили.
«Мы понимаем, что безопасность превыше всего. Однако на «Дакаре» нет случайных людей – все приехали бороться, пусть даже в экстремальных условиях. Для нас, чем сложнее была трассе и чем длиннее спецучасток, тем лучше, потому что на них можно продемонстрировать свое мастерство и сократить отставание», – подчеркнул Сергей Вязович.
Минский автозавод участвовал в марафоне «Дакар» в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступил Альфа-Банк, техническим – velcom, который обеспечил гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд прошел по территориям сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составила порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли приняли участие 50 экипажей, а до финиша доехали 42 боевых машины.
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