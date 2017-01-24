В "Технобанке" запустили паблик-аккаунты в Viber и Telegram

В паблик-аккаунтах будут публиковаться только актуальные банковские новости, позволяющие клиенту иметь полное представление о всей деятельности банка.

Паблик-аккаунты можно найти по ссылкам в Viber и Telegram (@Technobankbot). Для подписки во вкладке «Паблик» воспользоваться строкой поиска и ввести соответствующие название.

Дополнительно общаться с банком можно через официальные аккаунты в социальных сетях Facebook, VK, Twitter и LinkedIn.