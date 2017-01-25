В Беларуси открылся первый онлайн-автосалон

24 января Volkswagen презентовал открытие первого в стране онлайн-автосалона. Купить машину немецкой марки у официального дилера теперь можно из любой точки Беларуси, где есть интернет, при этом продолжая пользоваться всеми преимуществами обслуживания в привычном автосалоне.

Машины Volkswagen на белорусский рынок уже более 20 лет поставляет автомобильный холдинг «Атлант-М». К началу 2017 года в Беларуси работато 8 автомобильных салонов марки VW в стране. Инновационный салон станет девятым.

«Как показывает опрос водителей в России, 25% покупателей авто сегодня морально готовы покупать онлайн новую машину у официального дилера. Понятно, что это молодежь. Мы убеждены, что через пару лет интернет-магазин будет у каждого крупного автобренда, — комментирует директор импортера Volkswagen в Беларуси Сергей Михневич.

— И мы рады быть среди пионеров этого движения в странах СНГ. Volkswagen постоянно использует новые технологии, например, в новую модель Tiguan было внедрено около 30 инновационных разработок. Мы хотим, чтобы наше имя стало синонимом новшества — как в автомобилях, так и в услугах».

Выход Volkswagen в интернет начался еще в прошлом году: в декабре 2016 года в Дании был запущен онлайн-сервис для продажи модели UP!. Выбор страны был обоснован благоприятным состоянием рынка интернет-торговли: согласно статистике датчане охотнее других европейцев делают покупки в сети.

«Время меняется, а вместе с ним и способы взаимодействия с покупателем, — поясняет генеральный директор холдинга «Атлант-М» Сергей Савицкий.

— Сейчас мы видим, что людей все меньше интересует тест-драйв: на 5 тест-драйвов в прошлые годы сегодня приходится всего два. Тем временем технологии проникают повсюду: из 24 шагов, совершаемых до покупки авто, 20 пользователь делает онлайн. Он ищет машину у дилеров, смотрит видео, читает отзывы, общается с автолюбителями... По сути, в салон он нередко приходит только для того, чтобы оформить покупку. Теперь у него есть возможность и этот шаг выполнять не выходя из комнаты».

Салон ориентирован в первую очередь на покупателей из регионов, где нет собственного автоцентра марки, на желающих «обновить» имеющуюся модель, а также на тех, кто хочет купить автомобиль в подарок.

«Идея создать автосалон в онлайне возникла у нас еще в 2014 году, — поясняет IT-директор холдинга «Атлант-М» Алексей Власов.

— Мы провели исследование рынка и пришли к выводу, что он не готов к таким нововведениям. Это вскоре подтвердили наши российские коллеги, которые в тот год запустили онлайн-продажи для нескольких премиальных брендов авто — и провалились. Сейчас мы считаем покупателя уже готовым к освоению нового способа в покупке авто».

По прогнозам представителей компании, в ближайшие несколько лет около 20% продаж автомобилей марки будут совершаться в сети.

Открытию инновационного для Беларуси автосалона поспособствовал успех марки на белорусском рынке. Несмотря на общее падение показателей в 2016 году, модель Volkswagen Polo не только не сдала позиции лидера в сегменте новых авто, которую удерживает уже 4 года, но и нарастила продажи почти на 17%. В июле 2016 г. был продан десятитысячный автомобиль данной модели, и машина стала в Беларуси по-настоящему «народной».

«На нашем Polo можно проверять знаменитую «теорию шести рукопожатий, — улыбается Сергей Михневич. — В цепочке ваших знакомых обязательно найдется хотя бы один обладатель этой модели. Доверие к бренду по сути и делает возможным переход в онлайн, ведь для Volkswagen само название бренда стало синонимом качества. Мы рады сделать жизнь своих покупателей еще проще, так что теперь купить нашу машину не сложнее, чем заказать доставку еды».

Обслуживание в автосалоне vw.atlant-m.by полностью копирует процесс покупки в оффлайне. Здесь можно уточнить параметры авто, собрать необходимую комплектацию и даже «присесть» за руль: трехмерное видео позволяет исследовать салон будущей покупки. По завершению оформления машину вместе с пакетом документов доставят в любую точку Беларуси в течение трех дней. С учетом экономии на аренде и содержании персонала такая покупка обойдется белорусам дешевле оффлайновой в среднем на 1-2% — это примерно 2000 белорусских рублей для самой популярной модели.

Руководители холдинга планируют и далее внедрять новшества в работу салона, например, онлайн-запись на сервисное обслуживание или страхование КАСКО.