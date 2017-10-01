Кругосветка: необычная Монголия

Белорус Павел Андреевский продолжает путешествие вокруг планеты. Со времени начала его путешествия прошло более 1,5 лет. За плечами десятки тысяч километров, сотни городов и людей. Павел старается регулярно присылать нам свои отчеты и путевые заметки. Можно подробнее ознакомиться с его наблюдениями из путешествия по Гостеприимному Северному Кавказу, Удивительным Грузии и Армении, Светской Турции, Непризнанному Нагорному Карабаху, Двуликому Азербайджану, Меняющемуся Казахстану и Мощной Сибири у нас на сайте. В этой части Павел расскажет о путешествии по неизвестной и дикой Монголии.

Ранее в спецпроекте «Кругосветка»:

мощная Сибирь

меняющийся казахстан

двуликий Азербайджан

непризнанный Нагорный Карабах

светская Турция

удивительные Грузия и Армения

гостеприимный Северный Кавказ

Почему Монголия странная?

18-я по размеру страна в мире. Последняя по плотности людей на квадратный километр — в среднем 2 человека. На юге страны так и вовсе 1 человек на 15 квадратных километров. Поэтому ехать по Монголии можно долго, так и не встретив ни единого местного жителя. Зато пейзажи Монголии удивят и порадуют своими красотами и разнообразием.

Многие полагают, что Монголия — это просто степь, но на самом деле это не так. Монгольская степь намного красивее и ярче казахской. Тут гораздо больше возвышенностей, озер, рек и разной растительности. Ведь именно в Монголии берут начало многие реки, которые затем текут в Россию и наполняют Байкал.

В Монголии множество разных рельефов, которые будут интересны путешественникам. Если на севере вы будете проезжать безумно красивую степь с небольшими пригорками и возвышенностями, покрытии бирюзовым и зеленым травяные ковром, то на западе находятся уже горы посерьезнее — монгольский Алтай.

Чтобы его посмотреть, желательно въезжать со стороны Казахстана или Республики Алтай. Однако с этой стороны не так много асфальтированных дорог, еще меньше машин, а для автостопщика соваться в такие места — это почти табу. Но вот что точно не пропустит ни один путешественник, так это пустыню Гоби.

В древние времена Гоби была известна, как пустыня Шамо. Сейчас пустыня разрастается, так что в Китае начали строить Зеленую китайскую степь, а в Монголии… В Монголии и так сойдет.

В переводе с монгольского, «Гоби» означает, как несложно догадаться, «безводное место». Амплитуда колебания температур летом и зимой в Гоби составляет почти 110 градусов.

В пустыне было обнаружено много остатков доисторических животных и динозавров. Кроме того, многие другие находки пустыни окутаны тайной. Тут находили и человеческие черепа с большими рогами, остатки гуманоидов высотой в 15 метров.

А еще ходит легенда, что в Гоби живет неуловимый земляной червь Олгой-хорхой, длинной до полуметра, который обитает в безлюдных регионах пустыни.

Лучшим временем для посещения Монголии будет июль-август. В это время все цветет и пахнет. Можно раскинуть палатку на ночлег прямо в Гоби или найти мелкий юрточный поселок кочевников и остаться с ними. Городов тут не так много.

Октябрь-ноябрь с первыми холодами могут сыграть злую штуку. Ведь в Монголии очень холодно. Улан-Батор считается самой холодной столицей на Земле. Все дело в сибирских ветрах, отсутствии деревьев, которые могли бы сдержать ветер, а также расположении места на возвышенном плато в 1500 метров. Это добавляет проблем. В итоге зимой можно ощутить на своей шкуре температуру в -40 градусов.

Монголия — большая страна, но от России до Китая, есть всего одна асфальтированная дорога, на ней расположены всего пара городов, в том числе и столица Монголии — Улан-Батор. В этом же направлении проходит всего одна железная дорога, и даже есть один аэропорт.

Что касается монгольского жилья, то многие и вправду все еще живут в юртах. Причем настолько массово, что не заметить этого невозможно.

Во время моего пребывания в Монголии, пришлось ночевать в монгольской юрте. Вокруг Улан-Батора целые поселки, где люди живут в юртах, вперемешку с типичными деревянными домишками. А все от того, что денег у людей нет, а в юрте жить дешево. Арендовал участок, поставил юрту и живи себе в диких условиях.

Если говорить о характере местных, то мне много о нем рассказывали сами жители Монголии и работающие тут иностранцы.

Монголы в своей основной массе необразованные, жадные и эгоистичные. Для них характерны ранние браки и частые разводы. Кругом пьянство, так что любимый напиток — это русская водка.

Монголы вовсе не улыбчивая нация, видимо, серьезность им досталась еще со времен правления дедушки Чингисхана. Вся пища очень-очень-очень жирная, не удивляйтесь, когда вам предложат попробовать мясо в прикуску с другим мясом. Оно и понятно, ведь зимой в Монголии очень холодно. Нужна высокая устойчивость к морозу. Даже монгольский чай напоминает бульон с жирненьким молоком. Многие называют его соленым, мне так не показалось. Но то, что он питательный — это факт и в морозы — самое то.

Разумеется тут много всего, что связано с именем самого известного монгола — Чингисхана. Кстати, Чингисхан — это вовсе не имя, как многие считают. Это высочайший титул в истории Монголии, потому что того, чего достиг Чингисхан, никто не смог повторить. А звали Чингисхана - Темуджин.

Памятники Чингисхану есть только в Монголии: при нем была заложена империя, которая спустя несколько поколений растянулось от Кореи до Польши и от Сибири до Вьетнама. Это было самое большое государство в истории. За 25 лет войн Чингисхан смог завоевать больше, чем римляне. Известно из летописей, где родился Чингисхан, а вот место захоронение осталось загадкой. По легенде, все те, кто знал о месте захоронения были убиты солдатами, которые после убили себя.

Официальным языком Монголии является монгольский, правда письменность на кириллице, как в Казахстане. А вот то, что в Монголии многие знают русский — серьезное заблуждение. Такие есть, но их совсем немного. Чаще можно встретить тех, кто говорит на английском или китайском.

За счет чего работает экономика Монголии? За счет двух вещей: добыча природных ископаемых и сельское хозяйство.

Ископаемых в стране и правда много, но продаются они почти все в сыром виде, большей частью в Китай. Но последние действия правительства по лицензированию этой деятельности скорее всего сведут на нет всю отрасль.

Сельское хозяйство же сильно поднялось со времен распада СССР, сейчас тут почти 60 млн голов скота. Но вот проблема — его тоже продают без дополнительной переработки. Своих заводов нету, а инвестиции в страну не торопятся. Вот и получается, что почти весь товарооборот с ненавистным Китаем, который поставляет все... И Россией, которая поставляет в основном нефть. А ведь есть же потенциал.

Многие монголы отучились в США и Европе и при том достаточно патриотичны, чтобы продолжать жить на своей Родине. Но не хватает в стране современных Чингисханов.

Из интересных особенностей страны кочевников:

только в Гоби можно увидеть двугорбого верблюда в дикой природе;

монголы любят борьбу, почти национальный вид спорта. Вот только униформа борцов смешная и состоит из сапог, плавок и специальной рубашки с открытой грудью. По слухам, это связано с тем, что один из чемпионов когда-то оказался женщиной и решили перестраховываться на будущее;

кроме борьбы, национальный спорт — это стрельба из лука и катание на лошадях. Считается, что именно монголы изобрели выгнутый лук, который позволял стрелять, сидя на коне, сделав этих кочевников просто непобедимыми. Так что частью любого национального праздника будет соревнование по стрельбе из лука.

случайного путешественника всегда пустят в юрту и помогут, отогреют и напоят солоноватым молочным чаем, главное — не стесняться и не стоять на морозе;

молодые монголы в наше время стараются переезжать в города и оставляют кочевья своих предков;

падающая звезда тут считается символом смерти, поэтому монголы не загадывают желание, а молятся.

Культура Монголии продолжает сохранять свою самобытность за счет сохранения привычек кочевого образа жизни, традиционных юрт, старинной монгольской литературы и музыки. Это делается не для привлечения туристов, а потому что так принято и это дань уважения предкам.

Маленький большой монгольский городок

Вообще сама по себе граница с Монголией — одна из тех границ, которые сложно пройти легально. На тысячи километров границы может быть всего одна сторожевая будка, где можно получить штамп на 90 дней пребывания в стране. Поэтому, если въезжать не через важнейшие погранпереходы, а просто через те места, где есть дороги, то можно попасть впросак. Некоторые погранпереходы могут работать только для местных, а другие - только по большим праздникам.

Однако если вы едете из столицы Бурятии — Улан-Удэ, до границы с Монголией, то будьте уверены, что все пройдет хорошо — это и есть основная дорога страны. Еще на подъезде, российские военные поверят документы, хотя до границы еще десяток километров и даже есть город на пути.

Но все дело в том, что город этот особенный. Тут уже вовсю идет приграничная торговля. Стоит большой супермаркет с амбициозным названием «Титан». В нем монголы оптом закупают все, что только можно, прямо как белорусы в Вильнюсе и Белостоке.

Здесь можно начинать ловить машину. Как правило, часть из них заполнена до отказа. Кроме этого, монголы не самые доверчивые люди, чтобы перевозить попутчиков через границу. Другой вариант — договориться с местными таксистами, которые гоняют через границу и попроситься в машину, где уже есть клиент. Однако суровую душу монгольского воина так просто не проймешь.

После прохождения границы будет совсем несложно поймать машину сразу до Улан-Батора — дорога всего одна и ехать по ней больше некуда. Но рекомендую по пути остановиться в небольшом городке Дархан. Точнее сказать, это с виду он небольшой и выглядит как обычная российская деревушка, а на самом деле — это третий по величине город в Монголии.

Для меня Дархан — это почти город-призрак. Тут есть люди, не все из них трезвые, но они есть. Вас встретят советские хрущевки и парки с уставшими от жизни качелями. Надписи кириллицей, но на непонятном языке с большим количеством согласных букв. Наверняка бросится в глаза грязь и мусор повсюду. Ни на одной карте не обозначены названия улиц. А я напомню, что это третий по важности и величине город Монголии. Так что ориентироваться придется на ощупь.

Основан город был при поддержке СССР, с идеей построить крупный промышленный центр на севере Монголии, отчасти так и получилось.

В основном тут работают заводы по производству строительных материалов. Большинство жителей живет в многоквартирных домах, но часть остается в юртах на окраине города. Это регион относительного теплого климата, так что тут очень красивая природа, много рек и развитое сельское хозяйство. При этом люди тут живут угрюмые и, как я понял, в стране просто не принято улыбаться.

Монгольская мода — это тоже что-то необычное. Тут тебе и колоритные ковбойские шляпы и традиционные халаты кочевников.

Всего в Монголии живет 3-4 миллиона человек, причем половина из них в столице. А еще 7 миллионов за пределами страны.

С автостопом в Монголии все в порядке, он работает. Но надо предупреждать о том, что ты путешествуешь без денег, договариваться заранее и, почти наверняка, никто не откажет.

Помните, что автостоп тут все же в диковинку. Ведь не так много туристов и путешественников приезжает в Монголию. Говорят, что тут одно время на официальном уровне по новостям объявляли, что есть группа путешественников с большими рюкзаками, которые ездят на попутных машинах бесплатно. Так что водителям не стоит удивляться и обязательно нужно уточнять, готов ли этот самый путешественник с рюкзаком заплатить, чтобы потом не пришлось наказывать его ударами плети за бесплатный проезд.

Чингисхан или краткая история Монголии

Первые люди появились на территории Монголии уже 200 тысяч лет тому назад. Поначалу тут доминировали гунны, которые научили местные племена собирателей монголов кочевому образу жизни. Позже появились тюрки и доминировали тут почти 100 лет. За ними пришли уйгуры. И только после этого пришло время монгольских племен.

Почти 800 лет назад съезд монгольской знати избрал Великим ханом Темуджина. Новый правитель провозгласил себя Чингисханом, величайшим из правителей и собрал вокруг себя сильнейших генералов, объеденив враждующие племена монголов под своей властью.

Чтобы воинственные и свободолюбивые кочевники не поубивали друг друга, нужно было придумать общую цель, так что Чингисхан повел их на войну, в результате которой образовалась огромная империя.

Великий хан стирал с лица земли сотни городов, сжигал целые страны, убивал миллионы людей. Однако его империя продержалась относительно недолго.

Многочисленные потомки, не имея таланта их отца и деда, начали борьбу между собой. Империя ослабла и была завоевана китайцами, которые правили страной несколько столетий подряд.

Период их правления был ознаменован в Монголии голодом, бедностью, эпидемиями.

Интересные события начали приходить почти 100 лет назад, когда Монголию от китайцев освободила Белая Армия - азиатская дивизия барона-буддиста Романа Унгерна.

Он был не менее интересной личностью, чем сам Чингисхан. Костяк его белой дивизии составляли бурятские и монгольские всадники. Они выбили из столицы в пять раз превосходившие силы противника, используя в основном психологическое давление на китайских воинов.

За это Унгерну даровали титул «Бога Войны», доступный лишь потомкам Чингисхана по крови. Однако очень скоро он начал злоупотреблять своей властью и превратился в абсолютного диктатора. Начались массовые репрессии.

Формально существовавший последний действующий монарх Монголии ничего не предпринимал. Он считал Унгерна реинкарнацией Чингисхана, что подтверждала его невиданная жестокость и рыжая борода, как у покорителя Вселенной. Он даже подарил ему рубиновый перстень, которым носил сам Чингисхан, никогда не снимая.

Унгер же вынашивал планы, которым бы даже Гитлер позавидовал. Он пытался сформировать орден военных буддистов, сохранивших чистоту их арийских предков. А затем создать сверхдержаву, объединив Монголию, Россию и Китай. После чего заняться распространением буддизма в Европе. Но его планам было не суждено осуществиться. Отправившись на войну, Унгерн был убит.

Вскоре азиатская белая дивизия была выдворена из города «красными» во главе с товарищем Сухэ-Батором. Памятник ему сейчас стоит на главной площади Улан-Батора. Здесь же построен мавзолей маршалу Чойбалсану, другу и соратнику товарища Сухэ.

Монголия, руководимая Чойбалсаном, пошла по социалистическому пути развития.

В целом, у Монголии и СССР длинная история взаимоотношений. До сих пор Россию считают более близкой по духу страной, чем Китай. При Красной армии тут была создана Монгольская Народная Республика, которую признавал, правда, только сам СССР.

Республика была провозглашена в 1924 году после смерти последнего монарха страны. Хотя официально Внешняя Монголия все еще принадлежала Китаю. В будущем СССР не брезговал вмешиваться во внутреннюю политику Монголии.

Сталин серьезно контролировал местную элиту и менял неугодных ему монголов. Когда один из президентов Монголии отказался выполнить приказ Сталина об уничтожении буддизма в стране, то его просто сняли с поста, поместили под домашний арест, а позже расстреляли в Москве. История повторилась с его последователем. А вот третий уже был готов выполнять любые приказы из Москвы.

Жертвами репрессий стали в основном буддистские монахи, монастыри уничтожались, религия была запрещена. Только после Второй Мировой, где Монголия выступала на стороне СССР, страну признал Китай и другие страны мира.

Но и далее Монголия долгое время жила под чутким контролем СССР и первые ростки демократии и независимости стали проникать в страну, лишь после распада большого советского брата.

Единицы людей знают, что именно в Монголии раскрылся полководческий талант Георгия Жукова. Здесь он разбил японских оккупантов в годы Второй Мировой Войны. После он полгода прожил со своей семьей в Улан-Баторе. Талант Жукова монголы сильно уважали и ставили на уровень со способностями Чингисхана.

После распада СССР в Монголии начался жесткий кризис. Работала карточная система, по которой на каждого жителя столицы приходилось в месяц всего 2 кг мяса и 4 кг муки.

С тех пор экономика страны начала медленно восстанавливаться и расти. Все это сопровождалось политическими кризисами, расколами в правительстве и постоянными перевыборами. Однако со временем монголы почти уничтожили безграмотность, улучшили систему здравоохранения, начали восстанавливать армию.

Красный богатырь посреди степи

Столица Монголии — Улан-Батор. По приезду, в глаза сразу броситься огромное количество караоке на каждом углу — влияние японской и корейской культуры. Транспортная система Улан-Батора ужасная. Пробки целыми днями напролет, отвратительное движение и поведение водителей за рулем. Культура вождения в Монголии не успевает за развитием общей культуры в обществе, поэтому водят монголы очень грубо, будто не на машинах ездят, а на своих степных лощадях. И даже регулировщики, которые стоят на каждом крупном перекрестке, не спасают ситуацию, а может и наоборот... усугубляют.

В переводе с монгольского, Улан Батор значит «красный богатырь». Городу почти 400 лет. Изначально монголы называли город Ургу — «Большой монастырь», так как основан он был, как религиозный центр и буддистский монастырь. Через него проходил «Чайный путь» из Китая в России.

После самопровозглашения независимости Монголии стал называться «Столичный монастырь». Но чиновникам не сиделось на месте и вместо развития экономики, они стали спорить, как назвать столицу. Решили переименовать в «Город Богатыря» в честь Чингисхана. Тут вмешались СССР и предложили название «Красный богатырь» с намерением подчеркнуть революционную твердость монголов. А как ты будешь спорить с СССР… Приняли единогласно.

Все магазины шаговой доступности оказались с очень маленьким ассортиментом. Выбор практически отсутствует. Автобусы переполненны всегда и поэтому в них очень смело орудуют карманники. Каждое утро и вечер над городом расстилается густой смог, который мешает дышать свободно.

Загадкой остается тот факт, как в Улан-Баторе возможен такой высокий уровень жизни при таком низком уровне доходов населения.

Сами монголы считают, что страна их развивается, так как еще 10 лет назад она была одной из беднейших, а сейчас уже и зарплаты платят, и машины по дорогам ездят.

Монголы, как кочевники, ничего не прогнозируют на далекое будущее. Пан или пропал. Отсюда отличие в ментальности — если китайцы изо дня в день работают, чтобы создать себе подспорье, то монголы ведут себя по-другому. Они ждут, пока их хорошенько прижмет, после они легко мобилизуются и выкладываются по полной, чтобы достичь результата и выбраться из беды.

Интересным местом для посещения в Улан-Баторе является центр города. Выглядит он, как центр современного мегаполиса. Построен на месте разрушенного Восточного монастыря. Главная площадь не так давно носила название Сухэ-Батора.

3 года назад, местные любители переименований назвали ее Площадью Чингисхана. Правда, памятник Великому Чингисхану расположили прямо у здания Правительства, куда вход огорожен решеткой и стоит охранник, поэтому не каждому удастся добраться до него и посидеть на коленках покорителя Весленной.

Также отличительной чертой площади будет единственный в стране небоскреб с красивым монгольским названием «Скай Тауэр».

Вторым важным местом в столице будет огромный буддистский монастырь Гандан. Когда-то тут проживало 14 тысяч монахов, но после репрессий, закрытия и открытия монастыря былого величия уже не достичь и сейчас тут проживает всего около 200 монахов.

Тогда, во времена уничтожения буддизма в Монголии, почти все духовенство было расстреляно, а 700 храмов сровняли с землей. Но главный столичный монастырь уничтожить просто побоялись.

Известен монастырь своим главным зданием с 26 метровой статуей бодхисаттвы Авалокитешвары. Если вы подумали, что это невозможно выговорить, то на монгольском она зовется и вовсе «Мэгжид Жанрайсэг».

История статуи интересная. Она стала символом независимости Монголии от Китая. На ее строительство потратили десятки килограммов золота, серебра и сотни драгоценных камней. Внутри статуи находятся драгоценности и целебные травы, сотни томов учений Будды, 2 миллиона книг с мантрами, дары монгольских верующих и других лам, а также волосы с голов всех перерождений Далай-лам.

Специально для нее был построен еще и огромный храм, правда строили его китайцы. Во время войны войска СССР вывезли многие части статуи, а вернуть обратно забыли. Так что пришлось все восстанавливать.

А последней впечатляющей достопримечательностью столицы является памятник советским воинам на горе Зайсан. Место потрясающее: с него открывается вид на Улан-Батор. Сам же памятник выполнен из цветной мозаики и содержит забавные и даже утопичные сюжеты из истории дружбы Монголии с СССР.

Именно здесь традиционно празднуется День Победы, а ниже стоит танк «Революционная Монголия».

По старой доброй традиции, после распада СССР памятник хотели заменить всадником на коне, а танк продать китайцам на металлолом, но, видимо, отвлеклись на переименование других городов и площадей.

Поиски священных мест Богатыря

За пределами столицы Монголии есть пара интересных мест. Они позволяют лучше понять культуру, историю и характер городов в Монголии.

На первом месте стоит Каракорум. Путь до него не близкий, но дорога асфальтирована, а значит место имеет важное значение для Монголии. В годы расцвета Монгольской империи и завоеваний Чингисхана был столицей. В переводе с монгольского означает «Черные камни вулкана».

Каждый родственник Чингисхана должен был построить в городе по дворцу. Перед главным двором стояло серебряные дерево, построенное пленным венгром. В дереве были сделаны 4 трубы, по которым вытекал кумыс, мед, рисовое пиво и вино.

Сюда приезжали многие русские князья в знак своей покорности непобедимым монголам, здесь планировались новые походы, решались судьбы древнейших цивилизаций.

Город был мульти-культурным и мульти-религиозным, в нем жили христиане, буддисты и мусульмане. Столица простояла недолго и через 40 лет перебралась в Пекин, а сам город просуществовал еще 300 лет и постепенно все о нем забыли.

Вспомнили во времена СССР. Археологи пытались найти здесь невероятные богатства Монгольской империи. Однако ни сокровищ, ни серебряного дерева найти не удалось.

Второй интересной достопримечательностью будет самый высокий памятник Чингисхану в Монголии. Проект по сути больше коммерческого, чем исторического и культурного значения. Высота статуи 40 метров, а в голове лошади расположена смотровая площадка. Вскоре планируется построить тематический парк с юртами и прочими достопримечательностями. Тогда место должно стать поинтереснее.

Есть в Монголии и другие интересные места. Но добраться туда уже совсем не просто, во всяком случае автостопом. Хотя Монголию и посещают туристы, это не массовая истерия. Скорее всего придется арендовать автомобиль, приехать на своем, угнать монгольскую лошадь или попытаться найти туры.

Бурхан Халдун — самая священная гора в Монголии. А объявлена священной она была самим Чингисханом. В переводе с монгольского означает «Ивовый холм». Один из сакральных центров в картине мира средневековых монголов.

Считается, что именно на склонах горы было родовое кочевье Чингисхана и именно в этих краях может находится его могила. Металлоискатели в аренду можно взять в Улан-Баторе.

Горячие скалы, также известные как Баянзаг, расположены в пустыне Гоби. Горячие скалы знамениты тем, что именно здесь американский палеонтолог в 1920 году впервые нашел яйца динозавров, а потом и другие многочисленные останки гигантских рептилий. Название скалы получили из-за своего красного цвета, который особо эффектно смотрится во время заката.

Все эти места раскинулись в разных направлениях от столицы, так что планируйте и смотрите в интернете, что вам больше всего интересно и отправляйтесь изучать Монголию.

Дорога в Китай сквозь пустыню Гоби

Если в Монголии начинаются первые холода, то нужно начинать двигаться на юг. Быстрее всего добраться до Китая за один присест, да еще и автостопом, будет сложно.

Я всегда стараюсь пересекать границы с утра пораньше, чтобы осталось время освоиться в новой стране. Китай же представлялся мне страной, к которой точно нужно адаптироваться. Поэтому перед выездом в Китай решил сделать одну остановку на юге Монголии. Для этих целей подойдет городок с названием Сайншанд.

Совершенно нечего рассказать об этом городе, кроме того, что он постепенно вымирает, согласно переписи. Из того, что можно сфотографировать в городе, наверное, только железнодорожный вокзал и монастырь, а из того, что можно выложить в инстаграм — вовсе ничего нет.

В окрестностях города есть одно важное для монголов место силы с сильным и чарующим названием Шамбала. Говорят, что по своей энергетике место превосходит все ожидания и является магнитом для паломников со всего мира, но об этом я расскажу чуть позже подробнее.

От Сайншанда до границы с Китаем всего 200 км. Дорога проходит через пустыню Гоби. Что такое пустыня Гоби? Лучшим описанием послужило бы слово "пустота". Сотни километров Китая и Монголии покрыты этой пустыней. В разных местах она меняет рельеф и даже цвета, где-то больше песка, а где-то виднеется трава. Но даже здесь живут монгольские кочевники.

Последний город со стороны Монголии перед границей напоминает город из старых американских вестернов. Одна главная дорога, а все остальное совершенно заброшенное. Через границу из Монголии в Китай возит только одна категория машин — ЗИЛы. Они стоят длинной очередью на границе в ожидании своих пассажиров. Похоже на то, что стоят так уже десятки лет и стоят больших денег. В этой части монголы промышляют ровно тем же, чем и на севере, на границе с Россией — закупают продукты и всякую всячину у китайцев и продают у себя.

Границу эту нельзя пройти пешком, поэтому немного терпения и наверняка сможете поймать попутку в сторону Китая. Дальше дело техники, заполняем иммиграционную карту, показываем китайскую визу и добро пожаловать в Китай.

Тут тоже расположен небольшой китайский городок. Настолько небольшой, что, скорее всего, превышает размеры Улан-Батора. Но даже он кардинальным образом отличается от того, что можно было увидеть полчаса назад в приграничной Монголии.

Юрты, кумыс, бузы, шаманы и ламы — потемки монгольской души

Немного интересных наблюдений об удивительном народе, затерянном между песками пустыни Гоби, острыми горами Алтая и студёным Байкалом .

Юрты в Монголии стоят дешево — всего 300-500 долларов, поэтому окраину Улан-Батора сплошь покрывают юрточные поселки, о которых я немного упоминал ранее.

Местные ведут очень аскетичный образ жизни. Все удобства на улице. Нет водопровода, отопление от котла в центре юрты, кое-где есть электричество и вай-фай. Кругом столько собак, что на прогулку лучше не выходить, а то загрызут. И спишь тут, как под открытым небом. Если летом ночевать в юрте незнакомых монголов невероятное блаженство, то зимой — вся надежда на то, что у них где-то заваляется электрический обогреватель или 10 лишних одеял.

Поставить и разобрать юрту можно за 40 минут. В зависимости от семейных потребностей, ее можно увеличить или уменьшить. Делается это с помощью раздвижных секций.

Когда конструкция каркаса юрты готова, ее покрывают белой тканью, чтобы внутри было светло, поверх нее войлок, войлок покрывается брезентом, а уже брезент — плотной материей с национальным орнаментом.

Зимой убирают часть секций юрты и делают ее поменьше, чтобы было легче обогревать. Производят юрты частные компании Монголии, купить их можно на больших рынках страны.

Монголы всегда стойко переносили холода, лишения и походы. Они и сейчас прекрасно ориентируются на местности и очень выносливы.

Марко Поло, который неплохо подружился с монголами за время своих путешествий, вот так описывал монгольского всадника: «Случится надобность, так скачут, скажу вам, десять дней без пищи, не разводя огня. На всем пути они питаются кровью своих коней. Проткнет монгол жилу коня, да и пьет кровь». По завету великого Чингисхана, большинство детей сначала учатся ездить верхом, а уж потом ходить. Многие патриотичные монголы до сих пор учат своих детей верховой езде и стрельбе из лука. А в сельской местности, так они еще и скот пасут с раннего возраста.

Национальным напитком у монголов считается кумыс, который делается из кобыльего молока. Надоенное кобылье молоко сливают в бочку и потом сбивают деревянной палкой. Кумыс начинает скисать и бродить. Некоторые медики говорят, что кумыс — самый полезный из всех кисломолочных продуктов, гораздо питательнее и вкуснее коровьего молока.

Из свернувшегося после кипячения молока готовят сыр хурутх. Его прессуют, режут на кусочки и сушат на солнце. Думаю, что хурутх вы найдете в каждом магазине Монголии. Необычное и интересное блюдо, а для кочевника и автостопщика — это еще и незаменимый источник белка в дальних путешествиях.

А теперь о монгольской кухне. Первых монгольских гурманов описали путешественники типа Марко Поло. Они говорили, что монголы не брезгуют человечиной, падалью, умершими животными, очищения, выходящие из кобыл вместе с жеребятами, сусликами и мышами. Сейчас времена другие и жареных грызунов типа крыс и морских свинок можно найти только в Лаосе, Эквадоре или Перу.

Зато отличительная особенность кухни монголов в том, что все либо варится в кипятке, либо на пару. Жареных блюд не так уж и много, зато очень много супов. И чтобы вы не ели, даже если это десерт, все будет содержать очень много мяса. Традиционным блюдом будут местные пельмени, только большого размера, которые зовутся бузами.

Для богатых туристов монголы могут приготовить и целую козу по средневековым рецептам. Обычно это зрелище не для слабонервных, так как готовить ее будут либо опуская в бедное животные раскаленные камни, либо пропекая внутренности горелкой снаружи, до получения аппетитного бульона. Раньше так готовили и более крупных животных типа коров и коней, но это делали только в монастырях, где жили тысячи голодных и замерзших буддистских монахов, или во время военных походов в еще более далеком прошлом.

Интересен вопрос о шаманских практиках в Монголии. Они возникли еще до появления Чингисхана и прихода буддизма. Из летописей известно, что в восхождении на трон повелителя Вселенной Чингисхану сильно помог один из его шаманов, который позже стал настолько могущественен, что ему пришлось сломать хребет. Древние монголы поклонялись душам предков, природе, солнцу и земле. Перед принятием важного решения или путешествия монголы совершают подношения — синий шарф и камни. Это традиция даже перекочевала в местный буддизм.

Так, русский путешественник и художник Николай Рерих, изучая Монголию, писал о «чудесах левитации, материализации, волевых действиях и ясновидении, оживающих трупах, блуждающих духах лам, которые убивают и всячески злоумышляют», а также о «заклинаниях и наваждениях, темных гаданиях, заговорах, оборотнях, принявших вид зверей, о самоубивающих кинжалах».

Он же занимался поисками мистической Шамбалы — центра мира, дающего силы всему живому на земле. Он искал ее в Тибете, на Алтае и в Монголии. Возможно, он не знал, что место силы с названием Шамбала находится неподалеку от города Сайншанд, где я провел свою последнюю ночь в Монголии.

Это место было обнаружено монгольским святым Данзанравджа, который сделал многое для культуры Монголии. Описав местонахождение входа в Шамбалу, он основал в 3 км от него монастырь, который был разрушен в советское время и позже восстановлен. Сама же монгольская Шамбала представляет собой комплекс из ступ и религиозных сооружений. Для правильного прохождения комплекса существуют свои ритуалы. Это место паломничества для людей со всего мира.

Когда буддизм пришел в Монголию, все здешние боги автоматически попали в буддистский пантеон. В Монголии также прижился ламаизм. Ламаисты в Монголии носят желтые шапки. Они очень важно, ведь только духовная связь с наставником способна открыть истинный путь к просветлению верующего монгола-буддиста. Вначале службы проходили в кочевых храмах, огромных передвижных юртах. Но кочевой буддизм очень быстро себя изжил. Монголы стали строить каменные и деревянные монастыри. При выборе места для храма особое внимание уделялось рельефу, а предпочтение отдавалось сакральным местам, куда обычный человек забредать побаивался.

Китайский культурный шок

На этом мой короткий экскурс по Монголии заканчивается. Хочу привести последнюю заметку, которая позволит понять контраст Китая и Монголии. Контраст приграничных городов под названием Замын-Уудэ и Эрэн-Хото.

Уже после нескольких минут на территории Китая, впервые за все путешествие я испытал культурный шок. Как могут две страны быть такими разными? Столько кардинальных отличий.

Еще несколько минут назад я ехал по пыльному монгольскому городишке, с узкими улицами, старыми машинами на обочине и во дворах. Только мелкие здания на главной улице и единицы людей вокруг. И вот сейчас дорога разрослась сразу до 6 асфальтированных полос. Кругом ездят новые машины, появились тучи мопедов, здания стали в разы выше, появились бордюры, выложенные плиткой, много рекламы на первых этажах домов, жизнь не то, чтобы кипит, но она как минимум чувствуется, какие-то памятники кругом, лозунги коммунизма, написанные непонятными китайскими иероглифами. Будто бы другая планета, совершенно новый мир.

Первая китайская провинция, прилегающая к Монголии, называется Внутренней Монголией. В прошлом это была часть Монголии, которую китайская армия под шумок прибрала к рукам, и даже СССР тут не смог ничего поделать. Так что живут тут одновременно и потомки Чингисхана, и потомки Шихуанди.

Задерживаться в Эрэн-Хото смысла не было, надо было опробовать автостоп в Китае. Так что бодро прошагав через город, я встал на трассе на выезде. Первую китайскую машину поймал почти сразу. Китаец внутри немного понимал по-английски и очень удивился потом, когда я попросил оставить меня на главном хайвее. По этой дороге теоретически можно было добраться до самого Пекина.

Кстати, этот китайский городок на границе входит в число самых удивительных пограничных городов мира. А дело все в том, что на выезде из города взору предстает пустыня Гоби, наполненная статуями и фигурами динозавров. Совершенно разного размера. Они просто разбросаны по пустыне вдоль трассы, а два длинношея держат табличку — удачной дороги. Так китайцы решили увековечить память об археологических находках древних рептилий, сделанных в пустыне Гоби.

Вскоре пришло осознание, что большинство машин по этому хайвею едут только до ближайшего аэропорта. Спустя некоторое время остановилась вторая машина. Внутри сидели, совершенно не понимающие, чего я от них хочу, китайцы. Но вроде объяснил на пальцах, что к чему. Они ехали недалеко, буквально 30 км до следующего маленького городка. Я снова попросил высадить меня на хайвее и отправился ловить следующую машину, но на этом машины закончились. Хайвей полностью опустел — люди из Монголии прекратили ездить в Пекин.

Солнце медленно шло на закат, так что я отправился в ближайший городок, название которого ничего не значит даже для Википедии. Просто город-призрак, каких миллионы в Китае.

Идти до города долго не пришлось, вскоре меня подвезли до ближайшего отеля заботливые китайцы. Решил узнать, как тут с автобусами. Добравшись до автобусной станции, узнал, что она работает только утром. Видимо, эти места и впрямь не очень популярны и ночных автобусов тут нет.

Знал, что здесь точно есть железная дорога до Пекина, которая проходит через всю Монголию, но вряд ли там ходит больше одного поезда в сутки. Начал узнавать больше об особенностях китайских отелей. Когда останавливаешься в номере, берут с тебя цену в два раза больше. Вторую половину вернут, когда будешь выселяться и вернешь им ключ. Вроде все просто, но китаец битых полчаса пытался мне объяснить, что он от меня хочет, а я не понимал, почему меня просят заплатить в два раза больше.

Отправился изучать систему общепита этого провинциального китайского городишки. Все кафешки были одинаковыми. Металлические столы и стулья в два ряда, кухня где-то спрятана, старенькие пошарпанные обои, чайники на каждом столе и таблички с китайскими иероглифами на стенах.

Зашел в одну такую шаблонную кафешку. Как в американских вестернах, посетители прекратили болтать и дружно медленно посмотрели на меня своими дивными узкими глазами. Возможно, я был первым и единственным белым человеком в их жизни.

Хозяйка и официантки явно растерялись. Они принесли мне меню на китайском, чем еще больше увеличили общее смущение. Я быстро отыскал фразу в словаре «что-то вкусное» и ткнул в нее пальцем. Теперь у китайцев была сложная задача — принести что-то, что я смогу есть. В это время я начал знакомиться с посетителями. Показал им заготовленный китайский текст обо мне. Обстановка сразу стала разряжаться. Они начали фотографироваться. Так за фотосессией время пролетело, мне принесли еду.

Мой первый китайский ужин. В горшочке был жареный в мелкую соломку картофель и кусочки мяса с рисом. Никогда не пробовал ничего подобного, но было вкусно. Увидев, что я ем и даже улыбаюсь, хозяйка с облегчением выдохнула…

Заключение.

Монголия — странная страна, которая давно открыла свои границы, но только начинает открывать свою душу. Ярко-выраженного бренда тут нет, также как и понятных мест, которые стоит посетить.

Все, что есть — это Чингисхан, мелкие монгольские кони и юрты. Монголия однозначно будет хороша и интересна, если вы отправитесь в путешествие по ней на своем внедорожнике. Сможете исколесить самые интересные места и углубиться внутрь от главной дороги.

Характер местных не сладкий. Сложно с ними общаться и находить общий язык, поэтому, когда случайно встречаешь россиянина, то чувствуешь будто встретил брата в далеких краях.

Общая атмосфера жизни в столице достаточно напряженная. В общем, по Монголии можно путешествовать, но как-то очень необычно.

Об авторе:

Павел Андреевский — молодой белорус, который отправился в кругосветное путешествие. Уже больше года он переезжает автостопом из страны в страну, останавливается в домах местных жителей, находит новые приключения и делится своими историями в блоге.

За год путешествия ему довелось пройти через множество разных испытаний. Его жизнь наполнилась приключениями и засияла новыми красками. Павел поднимался в горы на высоту 4100 метров, пробежал свой первый полу-марафон в Украине и первый марафон на 42 км в Сибири, увидел и прочувствовал на себе настоящий Кавказ, побывал в Чечне, месяц прожил в мусульманской Турции, в последний момент попал в «черный список» невъездных в Азербайджан, пожил в самой крупной секте в Сибири, ночевал в продуваемой всеми ветрами юрте в Монголии, исколесил весь Китай по его скоростным автобанам и изучил быт буддийских монахов в Лаосе, потерял свой телефон в Камбодже, чтобы потом найти его во Вьетнаме, как-то продержался пару дней в дорогостоящем Сингапуре, лицом к лицу встретился с 5 метровым питоном в джунглях Малайзии, проехал более 35 000 км автостопом через почти 200 городов, пообщался с более чем 900 новыми людьми и обрел новых настоящих друзей.

Еще больше интересных фотографий и коротких заметок можно почитать в Instagram Павла https://instagram.com/poehali_katatsya

Истории об удивительных людях в пути и приключениях на дороге в блоге https://vk.com/makesensetravel