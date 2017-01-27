MOVABOX стал доступен детям

Проект MOVABOX, стартовавший по инициативе компании velcom в поддержку современной белорусской литературы, пригласил маленьких любителей чтения на встречу с Ольгой Гапеевой, автором книги рассказов для детей «Сумны суп». Кроме знакомства с писательницей и героями ее книги, юные участники встречи построили символическую «башню дружбы» из конструктора и узнали про буккроссинг от MOVABOX.

К слову, скоро во всех кафе, где установлены брендированные полки для белорусскоязычного буккроссинга, появятся и детские книги.

MOVABOX – это большой интерактивный проект, цель которого – напомнить читателям всех возрастов о ценности национальной белорусской литературы, продемонстрировать ее разнообразие и многогранность, а также способность заинтересовать максимально широкую аудиторию.

Каждый из четырех этапов, из которых состоит проект, знакомит читателей с той или иной книгой одного из современных белорусских авторов и, вместе с тем, стремится привлечь внимание к белорусской литературе в целом.

Отдельным мероприятием в рамках MOVABOX, направленного на ту часть аудитории, которая еще только превратится в активных поклонников чтения в целом и белорусских произведений в частности, стала встреча с автором детской книги «Сумны суп» Ольгой Гапеевой.

Ее главными гостями и участниками были как совсем маленькие, так и более взрослые мальчики и девочки. Некоторые из них уже успели не только научиться читать, но и подружились с книгой, другим еще приходится пользоваться помощью родителей, чтобы отправляться в литературные путешествия. Однако все они находятся именно в том возрасте, когда можно и нужно воспитывать любовь к чтению и родному слову.

Компания velcom – организатор проекта MOVABOX – решила соединить полезное с приятным и провести знакомство с современной белорусской литературой для детей, соединив интересные истории с захватывающей игрой. Вместе с писательницей Ольгой Гапеевой дети сначала прочитали, а потом обсудили один из рассказов из книги «Сумны суп» – историю про кота, который оказался в Брюсселе и помог найти дом котенку.

Суть истории — в помощи друг другу. Поэтому после чтения каждый из маленьких участников встречи смог поучаствовать в строительстве башни дружбы из конструктора. Возвести ее в одиночку было невозможно: каждый «юный строитель» отвечал за свой участок работы, помогал соседу и составлял маленькие кусочки в одно целое.

Организаторы MOVABOX надеются, что и чтение рассказа, и игра на тему дружбы оставят в душе юных участников мероприятия след, из которого в более осознанном возрасте прорастет настоящее желание помогать людям и совершать добрые дела.

«Думаю, каждая мама на личном опыте знает, что игра увлекает детей, как ничто другое. Поэтому и путешествие в мир детской белорусской литературы в рамках проекта MOVABOX мы решили провести именно в игровом, интерактивном формате: через приключение, призыв к творчеству и пробуждение фантазии. И рассказы Ольги Гапеевой из ее книги «Сумны суп» — та основа, которая оптимально подходит для тех, кто делает первые шаги в чудесный мир белорусского слова. В ней есть все, что нравится маленьким читателям, – необычные герои, интересные приключения и, вместе с тем, знакомые, понятные всем детям темы, возможность порассуждать над самыми неожиданными вопросами», – отметила руководитель управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко.

«Белорусский язык и литературу большинство детей начинают учить с детского сада и после – на протяжении одиннадцати лет в школе. Но просто учить недостаточно для того, чтобы дети росли с любовью к своей национальной литературе и восхищались ее сокровищами. Тут многое зависит не только и не столько от школы, сколько от семьи и, конечно, от общества. Как автор, которая пишет на белорусском языке для взрослых и детей, хочу высказать надежду, что проект MOVABOX подтолкнет маленьких читателей в нужном направлении, а также поблагодарить компанию velcom за не безразличие к судьбе белорусской литературы», — отметила Ольга Гапеева.

Ольга Гапеева

Ольга Гапеева (Volha Hapeyeva) – белорусская поэтесса, писательница, переводчица и лингвистка. Автор книг поэзии «Няголены ранак», «Прысак і пожня» и др., прозы «(в)ядомыя госторыі», книг для детей «Сумны суп», «Дзве авечкі», переводов Роберта Вальзера «Шпацыр», Норы Гомрингер «(З)начныя даследванні» и др.

Стипендиатка международных программ для писателей и переводчиков (Австрия, Германия, Латвия, Швейцария), участница многочисленных международных конференций и литературных фестивалей (Словения, Германия, Чехия, Швейцария, Польша и др.). Друг белорусского ПЕН-центра и Союза белорусских писателей. Имеет степень кандидата наук, доцент. Занимается литературным переводом, исследованиями в области философии языка, компаративной лингвистики, социологии тела.

Произведения Ольги Гапеевой переведены больше чем на 10 языков мира. Автор сотрудничает с электронными музыкантами, выступает с аудиовизуальными перфомансами.