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04. 01. 2017

В Витебске задержали голого водителя, протаранившего остановку‍

В Витебске голый водитель легкового автомобиля «Форд» протаранил остановку общественного транспорта и попытался убежать от сотрудников Госавтоинспекции. Нестандартное ДТП произошло днем 3 января 2017 года на улице Зеленогурская, как следует из сообщения ГАИ УВД Витебского облисполкома.

По сведениям инспекторов, водитель Ford Fiesta пытался обогнать попутные машины, но неверно рассчитал скорость и врезался в остановочный пункт. По удачному стечению обстоятельства, в этот момент там никого не было. Очевидцы ДТП остановили машину скорой помощи, которая ехала мимо, и оперативно сообщили о произошедшем в ГАИ. 
 
Когда на место происшествия прибыли правоохранители, водитель выскочил из автомобиля абсолютно голым и попытался от них скрыться. Его задержали и доставили на медосвидетельствование. Им оказался 28-летний местный житель. 
 
Кроме того, пользователи социальных сетей выложили в интернет видеозапись задержания голого водителя в Витебске.
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