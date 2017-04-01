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04. 01. 2017

Циклон Axel со снегопадами сорвал график движения транспорта в Минске

Циклон Axel, который принес в Беларусь обильные снегопады и порывистый ветер, сорвал график движения общественного транспорта в Минске, а также привел к перебоям с электричеством. Утром 4 января в связи с погодными условиями по всей столице задержки автобусов и троллейбусов достигали 16 минут, трамваев – до 7 минут.

Представители ГП «Минсктранс» отметили, что дополнительный транспорт выводить на линии не планируется. На расчистку улиц от снега вывели весь автопарк техники, сейчас в городе работают более четырех сотен снегоуборочных машин.
 
Столичные энергетики сообщают о незначительных перебоях в электроснабжении, которые быстро устраняются. Национальный аэропорт Минск работает без изменений в расписании.
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