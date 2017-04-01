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04. 01. 2017

В Беларуси создали группу по урегулированию порядка предоставления ЖКУ

По поручению премьер-министра Андрея Кобякова в Беларуси создана межведомственная рабочая группа, которой предстоит урегулировать порядок предоставления населению жилищно-коммунальных услуг. До 1 марта 2017 году ей нужно будет сформировать предложения по реализации государственной политики в сфере ЖКХ.

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Рабочую группу возглавляет Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли. В состав группы вошли сотрудники министерств энергетики, ЖКХ, экономики, Белтопгаза, Минскэнерго и другие. 
 
До конца зимы специалистам нужно будет разработать и внести в правительство предложения о порядке оказания гражданам услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению, определить источники финансирования затрат организаций, которые занимаются расчетом и начисление платы, установить принцип обслуживания газопроводов, являющихся общим имуществом.
  • Предприятия и ведомства:
  • ЖКХ
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