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04. 01. 2017

В больнице Молодечно умер пенсионер, получивший ожоги 100% тела

Ночью 4 января в Молодечненском районе в больнице скончался 65-летний пенсионер, который за двое суток до этого получил ожоги первой-четвертой степени 100% поверхности тела на пожаре. Об этом стало известно от представителей Минского областного управления МЧС.

Пожар в одном из домов в деревне Новая в Молодечненском районе произошел ночью 2 января. Проходившие мимо мужчина и женщина заметили в окнах дома огонь, вошли в дом и потушили возгорание до приезда спасателей. Хозяин дома получил сильнейшие ожоги кожных покровов и дыхательных путей и был госпитализирован в реанимацию. 
 
Причина пожара еще устанавливается. По основной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при розжиге печи с применением легковоспламеняющихся жидкостей.
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