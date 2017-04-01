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04. 01. 2017

Двое минчан незаконно заработали на продаже мяса в Россию более 820 тыс. рублей

Двое безработных минчан незаконно заработали более 820 тысяч рублей на продаже мяса в Россию, действуя через лжепредпринимательские структуры. Об этом Телеграфу сообщили сегодня, 4 января, в пресс-службе Комитета государственного контроля.

В ходе проверки работники финансовой милиции выяснили, что двое безработных жителей Минска осуществляли предпринимательскую деятельность без госрегистрации в Волковысском районе в течение трех лет. Чтобы придать видимость законности совершаемым действиям, они использовали документы и реквизиты двух лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в столице.
 
На протяжении трех лет они систематически покупали мясо в Волковысском филиале Гродненского областного потребительского общества и продавали продукцию в Россию. Общая сумма незаконно полученного дохода составила более 827 тысяч белорусских рублей.
 
В отношении минчан возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность по ч.2 ст. 233 Уголовного кодекса.
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