Двое минчан незаконно заработали на продаже мяса в Россию более 820 тыс. рублей

Двое безработных минчан незаконно заработали более 820 тысяч рублей на продаже мяса в Россию, действуя через лжепредпринимательские структуры. Об этом Телеграфу сообщили сегодня, 4 января, в пресс-службе Комитета государственного контроля.

В ходе проверки работники финансовой милиции выяснили, что двое безработных жителей Минска осуществляли предпринимательскую деятельность без госрегистрации в Волковысском районе в течение трех лет. Чтобы придать видимость законности совершаемым действиям, они использовали документы и реквизиты двух лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в столице.

На протяжении трех лет они систематически покупали мясо в Волковысском филиале Гродненского областного потребительского общества и продавали продукцию в Россию. Общая сумма незаконно полученного дохода составила более 827 тысяч белорусских рублей.

В отношении минчан возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность по ч.2 ст. 233 Уголовного кодекса.