В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра и сильных морозов

Республиканский гидрометцентр объявил в Беларуси на 5 января оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и резкого похолодания. По их прогнозам, завтра на большей части страны днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду и продолжится понижение температуры воздуха.

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Белорусские синоптики предупреждают, что 5 января по северо-западу, а 6 января в большинстве районов, Минской области и в Минске резко похолодает. В частности, завтра температура воздуха в течение суток составит от 8 до 15 градусов мороза, будет идти снег, ночью местами сильный снег, метель. Ветер северный, порывистый, на дорогах гололедица.

6 января температура воздуха опустится до минус 13-23 градусов, а 7 января ночью ожидается от минус 15 до 27 градусов. По предварительным данным Белгидрометцентра, морозы начнут ослабевать только после выходных.