Лента RSS
Подписаться на ленту
04 января 2017, среда, 14:06
+1°C
Завтра -9°C
+1°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
04. 01. 2017

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра и сильных морозов

Республиканский гидрометцентр объявил в Беларуси на 5 января оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и резкого похолодания. По их прогнозам, завтра на большей части страны днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду и продолжится понижение температуры воздуха.

смотрите также Циклон Axel со снегопадами сорвал график движения транспорта в Минске
Белорусские синоптики предупреждают, что 5 января по северо-западу, а 6 января в большинстве районов, Минской области и в Минске резко похолодает. В частности, завтра температура воздуха в течение суток составит от 8 до 15 градусов мороза, будет идти снег, ночью местами сильный снег, метель. Ветер северный, порывистый, на дорогах гололедица.
 
6 января температура воздуха опустится до минус 13-23 градусов, а 7 января ночью ожидается от минус 15 до 27 градусов. По предварительным данным Белгидрометцентра, морозы начнут ослабевать только после выходных.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.