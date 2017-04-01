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04. 01. 2017

В Беларуси тарифную ставку первого разряда повысили до 31 рубля

Источник фото: Telegraf.by

Согласно постановлению правительства №1115 от 30.12.2016 года, с первого января в Беларуси была повышена тарифная ставка первого разряда для оплаты труда бюджетников. Ее размер достиг 31 рубля, что на 1,2 рубля больше прежней ставки, действовавшей в стране с апреля по декабрь 2016 года.

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В пресс-службе Совета министров отметили, что органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам и руководителям организаций бюджетной сферы нужно осуществить перерасчет заработной платы в соответствии с новой тарифной ставкой и коэффициентами Единой тарифной сетки работников.
 
Кроме того, с 1 января в Беларуси также подросла минимальная заработная плата – до 265 рублей. Теперь эта сумма является нижней границей для оплаты труда работников.
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