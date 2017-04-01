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04. 01. 2017

В Беларуси началась досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января

Сегодня, 4 января, в Беларуси стартовала досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января. В связи с тем, что празднование православного Рождества – 7 января - является нерабочим днем, пожилые люди получат пенсии чуть раньше.

Как сообщили представители РУП «Белпочта», досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января будет осуществляться с 4 января в отделениях почтовой связи Минской, Брестской, Витебской и Могилевской областей, с 5 января – в ОПС Гомельской, Гродненской областей и Минска.
 
7 января в Беларуси будут работать только дежурные отделения почтовой связи.
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