В Беларуси началась досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января

Сегодня, 4 января, в Беларуси стартовала досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января. В связи с тем, что празднование православного Рождества – 7 января - является нерабочим днем, пожилые люди получат пенсии чуть раньше.

Как сообщили представители РУП «Белпочта», досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января будет осуществляться с 4 января в отделениях почтовой связи Минской, Брестской, Витебской и Могилевской областей, с 5 января – в ОПС Гомельской, Гродненской областей и Минска.

7 января в Беларуси будут работать только дежурные отделения почтовой связи.