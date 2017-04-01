Рабочего «Беларуськалия» убило отколовшимся куском руды‍

В «Беларуськалии» сообщили обстоятельства, при которых на руднике погиб 51-летний рабочий. Несчастный случай со смертельным исходом с горнорабочим очистного забоя подземного горного участка №8 произошел накануне, 3 января, в пятом часу вечера. Мужчину убило отколовшимся куском руды.

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Как сообщается на сайте ОАО «Беларуськалий», погибшего звали Владимир Штылев. После работ по разбивке негабаритных кусков породы произошло отслоение породы из отработанного пространства лавы. В результате падения куска руды рабочий получил тяжелые травмы и скончался.

Также представители предприятия выразили свои соболезнования родным и близким погибшего. Между тем солигорские следователи возбудили уголовное дело за нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. Обстоятельства инцидента устанавливаются.