В Орше "Газель" на парковке насмерть сбила водителя, чистившего машину от снега

В Орше микроавтобус «ГАЗ» вылетел с улицы на парковку и насмерть сбил мужчину, который очищал от снега свой автомобиль. ДТП со смертельным исходом произошло около полудня 3 января, сообщили в управлении ГАИ МВД Беларуси.

64-летний пенсионер за рулем «Газели» проезжал перекресток, не справился с управлением и вылетел с дороги на территорию парковки. Неуправляемая машина наехала на мужчину, который в тот момент чистил свой автомобиль от снега. От полученных травм 43-летний житель Орши скончался на месте.

Кроме того, медицинская помощь понадобилась 23-летней пассажирке «Газели». Девушку госпитализировали в городскую больницу №1.

На микроавтобусе были установлены летние шины. Это могло стать причиной заноса в нынешних погодных условиях. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства этого трагического ДТП.