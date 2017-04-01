Лента RSS
Подписаться на ленту
04 января 2017, среда, 15:35
+1°C
Завтра -9°C
+1°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
04. 01. 2017

В Орше "Газель" на парковке насмерть сбила водителя, чистившего машину от снега

Источник фото: МВД

В Орше микроавтобус «ГАЗ» вылетел с улицы на парковку и насмерть сбил мужчину, который очищал от снега свой автомобиль. ДТП со смертельным исходом произошло около полудня 3 января, сообщили в управлении ГАИ МВД Беларуси.

64-летний пенсионер за рулем «Газели» проезжал перекресток, не справился с управлением и вылетел с дороги на территорию парковки. Неуправляемая машина наехала на мужчину, который в тот момент чистил свой автомобиль от снега. От полученных травм 43-летний житель Орши скончался на месте.
 
Кроме того, медицинская помощь понадобилась 23-летней пассажирке «Газели». Девушку госпитализировали в городскую больницу №1.
 
На микроавтобусе были установлены летние шины. Это могло стать причиной заноса в нынешних погодных условиях. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства этого трагического ДТП.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.