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04. 01. 2017

В Беларуси тарифную ставку первого разряда повысили до 31 рубля

Источник фото: Telegraf.by

С первого января 2017 года в Беларуси выросли доходы работников бюджетных организаций. В соответствии с постановлением Совета Министров №1115 от 30 декабря 2016 года тарифная ставка первого разряда была увеличена до 31 рубля. Она повысилась на 1,2 рубля – с апреля прошлого года размер ставки составлял 29,80 рубля.

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Ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций первого-четырнадцатого разрядов составили в 8,6-5,7 руб. Теперь организации должны пересчитать зарплату в соответствии с новым размером тарифной ставкой 1-го разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки с учетом корректирующих коэффициентов.
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