Из-за снегопадов ГАИ перешла на усиленный режим работы

В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники ГАИ перешли на усиленный вариант несения службы. По прогнозам синоптиков циклон Axel принес в Беларусь обильные снегопады, а на дорогах образовались снежные заносы и гололедица.

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На дороги страны вышли дополнительные наряды ДПС, которые обеспечивают безопасные условия движения, контролируют соблюдение ПДД и организуют проезд общественного и спецтранспорта. В ГАИ призвали водителей учитывать погодные условия и быть осторожными, учитывать состояние проезжей части и видимость, держать дистанцию, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Кроме того, инспекторы обратили внимание, что важно обеспечить хороший обзор и быть заметными для других участников движения. «Для этого необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар, перед поездкой полностью очистить автомобиль и световые приборы от снега. Быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов», - отметили в УГАИ МВД Беларуси.

Пешеходом советуют не забывать про фликеры и переходить дорогу в установленных местах, предварительно убедившись, что все автомобили остановились.