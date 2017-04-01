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04. 01. 2017

5 января начнут судить двух слесарей «Борисовгаза» за гибель 6 человек

Источник фото: СК РБ

В четверг, 5 января, в суде Борисовского района начнут рассматривать дело в отношении двух сотрудников «Борисовгаза», которых подозревают в причастности к гибели шести человек, отравившихся газом в конце января 2016 года. Два слесаря аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения обвиняются в причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 144 УК).

Этот трагический случай произошел 27 января прошлого года на улице Днепровской в Борисове. В двух квартирах многоэтажного дома нашли тела шести человек.
 
В квартире на третьем этаже, где чувствовался стойкий запах газа, обнаружили пожилых мужчину и женщину. А в квартире под ней - супружескую пару с детьми в возрасте 10 и 17 лет. Они умерли, даже не подозревая об опасности: мать с отцом смотрели телевизор, мальчик был в ванной комнате, а дочка сидела за компьютером. При этом в верхней квартире 
 
Возможной причиной происшествия газовики назвали отравление угарным газом из-за нарушения работы дымовых каналов и системы вентиляции.
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