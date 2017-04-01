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04. 01. 2017

Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования до 17%‍

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Сегодня стало известно, что Национальный банк Беларуси принял решение снизить ставку рефинансирования с 18 января 2017 года до 17% годовых. Снижение составит один процентный пункт, отмечается в сообщении финансового регулятора. Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков снижаются с 23% до 22% годовых.

В пресс-службе Национального банка отметили, что снижение ставки рефинансирования произошло в свете замедления инфляционных процессов, умеренных темпов роста денежного предложения, положительного уровня процентных ставок депозитов и кредитов, а также повышения внешнеэкономической устойчивости страны.
 
В предыдущий раз ставка рефинансирования менялась в августе прошлого года - с 20% до 18%. В НББ подчеркнули, что в дальнейшем ее изменение будет зависеть от темпов роста цен, соответствия фактической динамики прогнозу и состояния платежного баланса республики.
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