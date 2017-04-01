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04. 01. 2017

Рабочего ОАО «Беларуськалий» убило отколовшимся куском породы‍

Во второй половине дня 3 января 2017 года во время разбора завалов 51-летнего шахтера Владимира Штылева смертельно ранило отколовшимся куском породы. В «Беларуськалии» рассказали подробности несчастного случая, произошедшего с их сотрудником, и принесли соболезнования его родным и близким.

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Инцидент с горнорабочим очистного забоя подземного горного участка №8 случился около 16:30 на руднике Третьего рудоуправления. После работ по разбивке негабаритных кусков породы при передвижении по горной выработке из отработанного пространства лавы отслоилась порода. Упавший кусок руды причинил шахтеру тяжелые травмы, в результате чего он скончался.
 
В "Беларуськалии" также отметили, что технологический процесс не был нарушен, рудник и фабрика 3-го рудоуправления работают в штатном режиме. Расследование гибели рабочего продолжается. Возбуждено уголовное дело. У погибшего остались супруга и двое маленьких детей.
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