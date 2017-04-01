Лента RSS
Подписаться на ленту
04 января 2017, среда, 18:37
0°C
Завтра -9°C
0°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
04. 01. 2017

В Лунинце пьяный мужчина спускался по простыням с 5-го этажа и упал вниз

Источник фото: "Медиа-Полесье"

В Лунинце 40-летний местный житель сорвался вниз, спускаясь по простыням с пятого этажа. Это произошло вечером 3 января в девятиэтажке на улице Красной. На такой подвиг мужчина решился после того, как супруга заперла его пьяным в квартире и ушла по своим делам.

Мужчина связал постельные принадлежности и спустил их с балкона, чтобы по ним выбраться на улицу. Однако на уровне четвертого этажа он не сумел удержаться и рухнул вниз. Пострадавшего с переломами конечностей и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимацию Лунинецкой больницы.
 
Лунинецкий РОВД проводит проверку по факту произошедшего.
 
Ранее в Лунинце погиб пьяный местный житель, который поджег бензин в подъезде своего дома, в результате чего произошел взрыв, и его выбросило из окна 8-го этажа. А другой пьяный мужчина впал в кому после прыжка с балкона 4-го этажа на дерево, когда его в квартире заперла мать.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.