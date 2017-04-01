Лента RSS
Подписаться на ленту
04 января 2017, среда, 20:09
0°C
Завтра -9°C
0°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
04. 01. 2017

К уборке снега в Минске привлекли более 800 человек и 400 единиц спецтехники

Уборка снега Источник фото: gelio.livejournal.com

В Минске на обработку дорог и уборку снега брошены все силы. Сегодня на дороги вышло 425 единиц спецтехники. Более 830 человек расчищают остановочные пункты, сходы в подземные переходы и другие объекты. Об этом в среду, 4 января, сообщил заместитель гендиректора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Анатолий Жамоздик

смотрите также Из-за снегопадов ГАИ перешла на усиленный режим работы
По его словам, как только начался снегопад, в столице начали обрабатывать улично-дорожную сеть противогололедными материалами. После этого специалисты стали убирать снег.  Всего на обработку дорог уже израсходовали почти 600 тонн соли, около 800 тонн песко-соляной смеси. Было вывезено порядка 840 кубометров снега, пишет БелТА.
 
«Массовая вывозка снега начнется ночью, когда закончится снегопад», - отметил Анатолий Жамоздик.
 
В свою очередь заместитель гендиректора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Галина Гилевич сообщила, что всего больше жителей Минска стали убирать снег возле своих автомобилей. «Уже сегодня было видно, в частности, в Советском районе Минска, что люди выходят со своими орудиями труда, чтобы расчистить выезд для своей машины. И количество таких людей прибавляется», - сказала она.
 
Согласно новым правилам благоустройства и содержания Минска, автовладельцы обязаны убирать снег и мусор возле своих машин, а хозяева гаражей внутри дворов отвечают за порядок на территории вокруг строений.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.