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04. 01. 2017

Минтруда: повышение тарифной ставки 1-го разряда коснется 870 тыс. белорусов

В Беларуси повышение тарифной ставки первого разряда с 1 января 2017 года до 31 рубля коснется почти 870 тысяч граждан, работающих в бюджетных организациях и других организациях, получающих субсидии. Об этом сообщили в среду, 4 января, в Министерстве труда и социальной защиты.

смотрите также В Беларуси тарифную ставку первого разряда повысили до 31 рубля
Помимо роста тарифной ставки 1-го разряда правительство приняло постановление об изменения диапазона и размеров ежемесячных дифференцированных доплат для работников бюджетных организаций 1-14 разрядов. Новый размер составил 8,60-5,70 руб, передает БелТА.
 
Конкретные размеры ежемесячных дифференцированных доплат будут определены  соответствующим постановлением Минтруда, которое сейчас разрабатывается.
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