Лукашенко торжественно открыл 13-й Рождественский турнир по хоккею

Сегодня, 4 января, глава государства Александр Лукашенко официально открыл тринадцатый Рождественский турнир любителей хоккея в Минске. По его словам, этот турнир стал самым масштабным по числу стран-участников – всего их 15. «К нам приехали победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в НХЛ», - отметил президент.

Церемония открытия Рождественского турнира состоялась на «Чижовка-Арене». В нем принимают участие команды из России, Словакии, Финляндии, Швейцарии, Германии, ОАЭ. Впервые в турнире сыграет сборная Балкан, в составе которой игроки из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции.

Александр Лукашенко заявил, что зрителей ждут увлекательные и яркие баталии, поскольку команды готовы показать высокий класс игры. В свою очередь гости столицы смогут убедиться в гостеприимстве белорусов, познакомиться поближе со страной, ее историей и культурой, обрести новые интересные контакты

«Ведь спорт - это лучшая форма народной дипломатии», - заключил президент.

Добавим, что сегодня прошло несколько матчей. Россияне крупно проиграли хоккеистам из Словакии (0:12), финны победили немцев (11:3), а команда Швейцарии оказалась сильнее сборной Балкан (13-2). Белорусы сейчас играют против команды ОАЭ. Финальный матч состоится 7 января.