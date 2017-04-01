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04. 01. 2017

На трассе Минск-Молодечно столкнулись три микроавтобуса

Источник фото: ГАИ Минска

Утром 4 января на трассе Минск-Молодечно в Минском районе произошло тройное ДТП – столкнулись микроавтобусы «Мерседес» и два «Фольксвагена». Авария произошла на 35-м километра автодороги примерно в 10:45, сообщила представитель ОГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

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Как установили инспекторы, водитель Mercedes выбрал небезопасную скорость движения, не учел погодные условия и допустил занос транспортного средства. Микроавтобус выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen Multivan. У последней машины оторвался прицеп, который врезался в ехавший по трассе Volkswagen Transporter.
 
ДТП обошлось без пострадавших, а микроавтобусы получили повреждения.

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