Синоптики: циклон Axel покинет Беларусь 6 января, но будут и другие циклоны

Синоптики сообщают, что циклон «Аксель», который принес сегодня в Беларусь обильные снегопады, 6 января покинет нашу страну и переместится на территорию России. Однако это не последний циклон в январе, будут еще другие, отметил главный синоптик страны Дмитрий Рябов.

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По его словам, в этом месяце погода будет носить неустойчивый характер: оттепели будут сменяться морозами. «В феврале нас также ждут снегопады и сильный порывистый ветер», - рассказал Дмитрий Рябов.

Что касается прогноза погоды на ближайшие дни, в четверг практически всю страну будет засыпать снегом. Кроме того, усилится ветер – его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, и резко похолодает. В выходные в Беларуси температура воздуха понизится до минус 24-28 градусов.