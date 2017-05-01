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05. 01. 2017

Следователи раскрыли убийство минчанки, найденной в Вилейском водохранилище

Источник фото: Следственный комитет

Сотрудники УСК по Минской области расследовали уголовное дело об убийстве минчанки 1974 года рождения, тело которой было найдено в Вилейском водохранилище в конце сентября 2016 года. Преступление произошло три года назад – с мая 2013 года женщина считалась без вести пропавшей.

Следователи выяснили обстоятельства убийства жительницы Минска и задержали подозреваемого. Им оказался бывший супруг убитой 1971 года рождения, который под тяжестью предъявленных доказательств во всем сознался.
 
В ходе расследования было установлено, что мужчина решил убить бывшую жену спонтанно. В начале мая в Минске женщина пришла к бывшему мужу в гараж, где между ними произошла ссора. Обвиняемый ударил ее металлическим предметом по голове и задушил веревкой. После этого он поместил труп в сумку и на машине вывез в лес в Червенский район. Через месяц он вернулся за сумкой с телом убитой женщины и перевез ее на Вилейское водохранилище, где выбросил в воду.
 
Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым и отдававшим отчет своим действиям в момент преступления. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.
 
 
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