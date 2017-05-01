Под Ушачами маршрутка зацепилась за ковш бульдозера: 8 человек в больнице

Один пассажир погиб и восемь человек были доставлены в больницу после ДТП возле деревни Сорочино в Ушачском районе, произошедшем сегодня около 6 часов утра. Маршрутка Mercedes зацепилась за ковш бульдозера, который транспортировали грузовиком МАЗ на трале.

Дорожная авария произошла на 29-м километре трассы Р46 Лепель - Полоцк - граница России в Ушачском районе. МАЗ ехал из Минска в сторону Полоцка, маршрутное такси двигалось в направлении столицы. Маршрутка задела по касательной ковш бульдозера, в результате чего у нее был срезан левый бок.

По данным Следственного комитета, в результате столкновения один пассажир получил смертельные травмы и скончался, еще 8 человек с различными травмами попали в местную больницу. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Точное количество людей, ехавших в маршрутном такси, устанавливается.

Сотрудники ГАИ и СК разбираются в обстоятельствах ДТП.