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05. 01. 2017

За год золотовалютные резервы Беларуси выросли на 18% почти до $5 млрд

По предварительным данным Национального банка, в декабре 2016 года золотовалютные резервы Беларуси выросли на 88,9 млн долларов (на 1,8%) по методологии Международного валютного фонда и составили на 1 января 2017 года 4,92 млрд долларов. Таким образом, за прошлый год ЗВР Беларуси выросли на 751,4 млн долларов, или на 18 процентов.

За декабрь золотовалютные резервы в национальном определении уменьшились на 128,5 млн долларов (2,4 %) и составили к началу января 5,18 млрд долларов. За прошедшие двенадцать месяцев они прибавили 717,3 млн долларов, или 16,1%.
 
В Нацбанке отметили, что росту ЗВР Бкеларуси в 2016 году способствовали поступления от реализации валютных облигаций, пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также покупка валюты на торгах БВФБ, поступления двух траншей кредита ЕФСР и удорожание золота на международном рынке драгметаллов.
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