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05. 01. 2017

Торги на БВФБ завершились ростом евро и российского рубля

В четверг, 5 января, курсы евро и российского рубля поднялись по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Стоимость доллара немного снизилась.

смотрите также Доллар и российский рубль подорожали в Беларуси
В частности, евро прибавил 0,0182 рубля, или 0,89%, и теперь стоит 2,0716 рубля.
 
Курс доллара снизился на 0,0054 рубля (минус 0,27%) до 1,9653 рубля.
 
Российский рубль подорожал на 0,0336 рубля (рост на 1,04%) и составил 3,2633 белорусских за 100 российских рублей.
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