В Речице подросток лишился пальца из-за взрыва самодельной петарды

В Речице 16-летний подросток пострадал от самодельной петарды, которая взорвалась у него в руке. Он лишился одного пальца и получил ожоги. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

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Инцидент произошел днем в среду, 4 января. Подросток хотел запустить самодельное пиротехническое устройство, которое сам смастерил, но что-то пошло не так. Петарда взорвалось прямо у него в руке.

В результате этого парень получил серьезные повреждения: у него оторвало фалангу четвертого пальца и повредило еще два пальца. Также у пострадавшего диагностировали химический ожог глаз и лица. Сейчас он находится на лечении в больнице.