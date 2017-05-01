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05. 01. 2017

В Речице подросток лишился пальца из-за взрыва самодельной петарды

В Речице 16-летний подросток пострадал от самодельной петарды, которая взорвалась у него в руке. Он лишился одного пальца и получил ожоги. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

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Инцидент произошел днем в среду, 4 января. Подросток хотел запустить самодельное пиротехническое устройство, которое сам смастерил, но что-то пошло не так. Петарда взорвалось прямо у него в руке. 
 
В результате этого парень получил серьезные повреждения: у него оторвало фалангу четвертого пальца и повредило еще два пальца. Также у пострадавшего диагностировали химический ожог глаз и лица. Сейчас он находится на лечении в больнице. 
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