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05. 01. 2017

В Жлобинском районе милиция нашла украденный ВАЗ в стоге сена

В Жлобинском районе сотрудники милиции нашли похищенный автомобиль ВАЗ спрятанным в необычном месте – он был скрыт от чужих глаз в стоге сена. Машину удалось найти благодаря наблюдательности участкового, который заметил в одном дворе свежий стог сена.

Как сообщили 5 января в УВД Гомельского облисполкома, 24-летний парень ехал к своим знакомым в деревню Прибудок, но не добрался, так как у его ВАЗа заклинила коробка передач и он заглох. Мужчина пошел в населенный пункт пешком, но там его задержали за мелкое хулиганство и поместили под стражу до утра.
 
На следующий день молодой человек сказал милиционерам, что чувствует, что «девятка ушла». Он отправился на место, где был оставлен автомобиль, и увидел следы волочения машины в сторону одной из деревень. На место прибыли правоохранители, которым вскоре удалось отыскать украденную машину благодаря наблюдательности участкового. Тот заметил в одном из дворов свежий стог сена, по которым скрывался похищенный ВАЗ.
 
Хозяин дома удивился такой находке и рассказал, что накануне веером к нему заезжал его племянник с другом из Жлобина. Сотрудники милиции разыскали парней, а те не стали отпираться. Возбуждено уголовное дело.
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