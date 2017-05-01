МАРТ: тарифы на транзит нефти повышены без договоренности с Россией

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прокомментировали повышение тарифов на транспортировку российской нефти по территории Беларуси. Индексация тарифов на транзит нефти между предприятиями «Транснефть» и «Гомельтранснефть Дружба» была произведена в соответствии с действующей методикой установления, поскольку их не удалось согласовать с Россией.

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Размер индексации тарифов был определен по ранее заключенной договоренности - повышением ставок на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на этот год.

Как отметили в МАРТ, Минску и Москве удалось договориться о повышении тарифов на прокачку нефти между ПАО «Транснефть» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%. А договоренности между «Транснефтью» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» не было.