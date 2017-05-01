Бухгалтер посольства Казахстана в Минске похитил 680 тыс. долларов

Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси Аскар Сейдуалиев был задержан за хищение около 700 тысяч долларов. Министерство иностранных дел Казахстана сообщает, что правоохранительным органам оказывается полное содействие в расследовании этого дела.

О задержании Аскара Сейдуалиева стало известно сегодня, 5 января, от Национального бюро по противодействию коррупции. Мужчина похищал бюджетные деньги на протяжении нескольких лет, с 2012 по 2015 годы.

В частности, подозреваемый составлял фиктивные расходные кассовые ордеры о якобы произведенной оплате генподрядчику строительства здания посольства ООО «Активбизнесплюс», а сам присвоил около 207 тыс. долларов. К тому же он похитил еще 474,8 тыс. долларов, которые поступили в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси. Общая сумма ущерба составила 681,8 тыс. долларов.

Досудебное расследование продолжается.