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05. 01. 2017

Бухгалтер посольства Казахстана в Минске похитил 680 тыс. долларов

Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси Аскар Сейдуалиев был задержан за хищение около 700 тысяч долларов. Министерство иностранных дел Казахстана сообщает, что правоохранительным органам оказывается полное содействие в расследовании этого дела.

О задержании Аскара Сейдуалиева стало известно сегодня, 5 января, от Национального бюро по противодействию коррупции. Мужчина похищал бюджетные деньги на протяжении нескольких лет, с 2012 по 2015 годы. 
 
В частности, подозреваемый составлял фиктивные расходные кассовые ордеры о якобы произведенной оплате генподрядчику строительства здания посольства ООО «Активбизнесплюс», а сам присвоил около 207 тыс. долларов. К тому же он похитил еще 474,8 тыс. долларов, которые поступили в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси. Общая сумма ущерба составила 681,8 тыс. долларов.
 
Досудебное расследование продолжается.   
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