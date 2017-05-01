ДТП под Ушачами: зацепившего маршрутку бульдозер везли с нарушениями

По сведениям ГАИ Витебской области, бульдозер, который зацепил маршрутку и срезал у нее весь левый бок на трассе в Ушачском районе, перевозился с нарушениями. По итогам проверки правоохранители дадут оценку действиям сотрудников организации, оказывавшей услуги по транспортировке бульдозера.

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Как уже писал Телеграф, это ДТП произошло сегодня около 6:00 на трассе Лепель-Полоцк-граница России недалеко от деревни Сорочино. Милиционерам удалось выяснить, что бульдозер погрузили на трал грузовика МАЗ ночью в Минске, чтобы поскорее доставить его на объект в Полоцк. Водитель выехал к месту назначения около 3 часов ночи, несмотря на то, что такой груз запрещено перевозить в темное время суток. Также отсутствовало специальное разрешение для этого.

Правоохранители установили, что ковш бульдозера не был обозначен и выступал за пределы трала на большее расстояние, чем разрешено правилами дорожного движения. Вероятно, по этой причине водитель маршрутки Mercedes Sprinter не смог его заметить.

В результате столкновения один пассажир маршрутного такси погиб, водитель и еще семь человек попали в больницу, причем двух человек госпитализировали в реанимацию. Всего в маршрутке находилось 15 пассажиров. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства ДТП, из салона Mercedes изъят видеорегистратор.