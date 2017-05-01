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05. 01. 2017

Родные погибших в Борисове требуют от Миноблгаза компенсацию по 50 тыс. рублей

Источник фото: TUT.by

Сегодня, 5 января, в суде Борисовского района началось рассмотрение дела о гибели шестерых человек от отравления газом в Борисове. В качестве обвиняемых проходят два слесаря аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения «Борисовгаза». Их судят за служебную халатность и причинение смерти по неосторожности.

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Ответчиком по делу также проходит «Миноблгаз». К нему родственники погибших, которые являются потерпевшими, предъявили иски о моральной компенсации — по 50 тысяч рублей каждому (всего 4 человека). Некоторые просят возместить расходы на погребение и затраты, понесенные на судебное разбирательство. Еще один потерпевший, который не смог явиться в суд, требует компенсации морального вреда на сумму более 6 тысяч рублей.
 
Как ранее сообщал Телеграф, трагедия произошла в Борисове 27 января прошлого года. В двух квартирах многоэтажки нашли тела шести человек – пожилой пары и родителей с двумя детьми. Незадолго до происшествия жители подъезда несколько раз вызывали газовиков, но те не выявили неисправностей. На суде сообщили причиной смерти борисован - неисправность газовой колонки в квартире №4.
 
Гособвинитель заявил, что слесари имели возможность найти неисправность и исправить её. Сами мужчины не считают себя виновными и не согласны с предъявленными обвинениями.
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