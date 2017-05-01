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05. 01. 2017

У минчанина, раненного при нападении на милиционера, выявили 2 промилле алкоголя

Источник фото: belapan.com

Жителя Минска, который первого января попытался отобрать табельное оружие у милиционера и был ранен, заключили под стражу. Предварительно было установлено, что в момент нападения на стража правопорядка минчанин был пьян – экспертиза выявила у него около 2 промилле алкоголя. Об этом в четверг, 5 января, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

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Этот инцидент произошел рано утром 1 января в подъезде дома на проспекте Любимова. В милицию поступило сообщение, что в одной из квартир находится компания, которая сильно шумит и мешает отдыхать другим людям. Прибывший милиционер попытался вразумить пьяного молодого человека, вышедшего из квартиры. Однако тот повел себя агрессивно: нанес правоохранителю несколько ударов в область головы и груди и попытался завладеть табельным оружием.
 
Милиционер предупредил о возможном применении оружия, что не остановило мужчину. В ходе борьбы сотрудники правоохранительных органов сделал несколько выстрелов – предупредительный и еще два в сторону агрессора. Мужчина получил сквозные ранения в области груди и левой стопы, а у милиционера диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие травмы.
 
В отношении минчанина возбудили уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних дел.
 
Выявленный в организме нападавшего уровень алкоголя (около 2 промилле) совпал с тем, что его друзья, с которыми вместе праздновал Новый год, говорили про количество выпитого спиртного - 5-6 бутылок водки на восьмерых человек. Чтобы получить такую дозу алкоголя в крови, мужчине весом около 80 кг нужно выпить около 450 граммов водки.
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