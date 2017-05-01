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05. 01. 2017

СК установил личности погибшего и пострадавших людей в ДТП под Ушачами

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет установил личность пассажира маршрутки, который погиб в ДТП в Ушачском районе рано утром 5 января. Им оказался 28-летний житель Новополоцка. С места аварии в больницу госпитализировали водителя микроавтобуса Mercedes и еще 7 пассажиров.

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По сведениям СК, у четырёх пострадавших были зафиксированы легкие телесные повреждения. Два человека в тяжелом состоянии находятся в реанимации, еще два поступили в хирургическое отделение. Еще одна женщина самостоятельно добралась до больницы и была госпитализирована. Среди пострадавших – жительница Полоцка 1971 г.р., житель Борисова 1970 г.р., жители Новополоцка (четыре женщины 1953, 1970, 1974, 1990 г.р. и двое мужчин 1972, 1994 г.р.
 
Ушачский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту ДТП по 2 ст. 317 УК (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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