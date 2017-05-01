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05. 01. 2017

Два белорусских автобуса попали в ДТП в Польше и России

Источник фото: БелТА

Два белорусских автобуса попали в ДТП на территории Польши и России. Туристический автобус компании «Интакс», которые ехал из Праги в Минск, столкнулся с фурой в Польше, а автобус из Витебска турфирмы «Витпол» врезался в дорожное ограждение в Смоленской области.

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Первая авария произошла около 5 часов вечера 4 января возле города Клодзко, недалеко от границы с Чехией. Туристический автобус вез белорусов из Праги в Минск и столкнулся с большегрузом. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Польские дорожные службы увезли автобус на эвакуаторе. 
 
К настоящему времени пассажиры находятся по дороге в Гродно, сообщает БелТА. В гродненской компании, организовывавшей эту поездку, не дают никаких комментариев по поводу случившегося.
 
Что касается второго ДТП, оно произошло сегодня ночью на трассе М-1 под Вязьмой в Смоленской области, когда автобус ехал в сторону Москвы. Водитель транспортного средства врезался в дорожное ограждение. По сведениям туристов, перевозчик не предоставил другой транспорт, чтобы пассажиры смогли добраться до Москвы.
 
«Пассажиров привезли в Вязьму на вокзал и кинули. Перевозчик так и не предоставил другой транспорт, чтобы добраться до Москвы», - написал в группе «Это Витебск, детка!» очевидец аварии. По его словам, перевозчиком является туристическое агентство «Витпол».
 
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