Два белорусских автобуса попали в ДТП в Польше и России

Два белорусских автобуса попали в ДТП на территории Польши и России. Туристический автобус компании «Интакс», которые ехал из Праги в Минск, столкнулся с фурой в Польше, а автобус из Витебска турфирмы «Витпол» врезался в дорожное ограждение в Смоленской области.

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Первая авария произошла около 5 часов вечера 4 января возле города Клодзко, недалеко от границы с Чехией. Туристический автобус вез белорусов из Праги в Минск и столкнулся с большегрузом. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Польские дорожные службы увезли автобус на эвакуаторе.

К настоящему времени пассажиры находятся по дороге в Гродно, сообщает БелТА . В гродненской компании, организовывавшей эту поездку, не дают никаких комментариев по поводу случившегося.

Что касается второго ДТП, оно произошло сегодня ночью на трассе М-1 под Вязьмой в Смоленской области, когда автобус ехал в сторону Москвы. Водитель транспортного средства врезался в дорожное ограждение. По сведениям туристов, перевозчик не предоставил другой транспорт, чтобы пассажиры смогли добраться до Москвы.