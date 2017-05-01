Мирончик про указ о безвизовом въезде иностранцев: тему держим "тепленькой" на задней конфорке

На брифинге в четверг, 5 января, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик уклонился от ответа на вопрос касательно готовящегося указа о безвизовом въезде иностранных граждан на пять дней в Беларусь. Он не стал называть сроки подписания этого нормативного документа.

Отвечая на вопрос TUT.by , в какой стадии находится подготовка указа, Дмитрий Мирончик предложил потянуть интригу. По его словам, эту тему активно обсуждали в течение всего 2016 года. «Давайте ее чуть-чуть подержим «тепленькой» на задней конфорке. Как только, так сразу», - отметил он.

Ранее планировалось , что безвизовый въезд иностранным туристам, прибывающим через Национальный аэропорт Минск, разрешат до конца 2016 года. Однако, этот вопрос продолжает прорабатываться. В случае получения положительного результата, власти могут разрешить безвизовый въезд иностранцам и через другие пункты пропуска. Пока они могут без визы посещать Августовский канал в Гродненской области и Беловежскую пущу.

Также представитель МИД объяснил, почему стоимость белорусской визы для ряда стран была уменьшена до 25 евро. Он отметил, что визы для граждан Польши, Литвы, Латвии и Эстонии были уменьшены по «историческим причинам». Что касается двух других стран, японцы получают белорусские визы бесплатно по договоренности, достигнутой в 1965 году между СССР и Японией, а Беларусь является правопреемником этой договоренности.

«Что касается Сербии, то у нас с на то время Союзной Республикой Югославией в 1999 году был подписан Договор. Согласно этой Соглашением граждане двух стран также не платят за визы», - пояснил Мирончик.