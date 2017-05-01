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05. 01. 2017

В новогоднем спектакле Коля Лукашенко сыграл царя зверей

На новогоднем спектакле для жителей минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко сыграл царя зверей. Ученики Острошицко-Городокской средней школы привезли им подарки и подготовили представление «Мадагаскар» по мотивам одноименного мультфильма.

В этом спектакле Коля Лукашенко исполнил роль царя зверей - льва Алекса. После этого он преподнес пожилым людям дома-интерната подарки. В частности, Николай привез молочные продукты с подворья президента – молоко, сметану и творог.
 
«Если вам понравятся наши продукты – привезем еще обязательно», - пообещал он.
 

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