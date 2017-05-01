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05. 01. 2017

Рождественский турнир: Лукашенко забил шайбу и сделал 3 голевые передачи

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Вечером 4 января на льду комплекса «Чижовка-Арена» в рамках Рождественского турнира любителей хоккея прошел матч между командами Объединенных Арабских Эмиратов и Беларуси, в котором принимал участие глава государства. Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу белорусов.

Александр Лукашенко вывел свою команду на лед и забил шайбу, а также сделал три результативные передачи. Таким образом, он набрал 4 бомбардирских очка по системе «гол+пас» (1+3). Он выходил в тройке нападения с Павлом Белым и Андреем Асташевичем.
 
 
«Нынешний турнир является самым масштабным по числу стран-участников. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств. К нам приехали победители и призёры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге», - заявил он на открытии турнира.
 
Остальные матчи 4 января завершились так: Финляндия-Германия – 11:3, Швейцария-команда Балкан – 13:2, Словакия-Россия - 12:0. Сегодня в «Чижовка-Арене» прошли уже два матча: Финляндия и Россия сыграла вничью (4:4), а ОАЭ победила Швейцарию (6:1). Сейчас идет встреча Германии и Словакии, а немного позже начнется матч между белорусами и командой Балкан.
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