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05. 01. 2017

Оплату за уборку подъезда и обслуживания лифтов привязали к количеству жильцов

В четверг, 5 января, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, касающийся сферы жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с документом в Беларуси совершенствуется порядок оплаты услуг по уборке подъездов и техобслуживанию лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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Согласно указу, стоимость уборки подъездов и технического обслуживания лифтов будут рассчитывать исходя из количества граждан, зарегистрированных в квартире, а не от общей площади жилья, как это было раньше.
 
По аналогичному принципу организации, осуществляющие эксплуатацию жилфонда и предоставляющие ЖКУ, будут возмещать затраты на электроэнергию, которая потребляется на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов.
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