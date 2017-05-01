Оплату за уборку подъезда и обслуживания лифтов привязали к количеству жильцов

В четверг, 5 января, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, касающийся сферы жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с документом в Беларуси совершенствуется порядок оплаты услуг по уборке подъездов и техобслуживанию лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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Согласно указу, стоимость уборки подъездов и технического обслуживания лифтов будут рассчитывать исходя из количества граждан, зарегистрированных в квартире, а не от общей площади жилья, как это было раньше.

По аналогичному принципу организации, осуществляющие эксплуатацию жилфонда и предоставляющие ЖКУ, будут возмещать затраты на электроэнергию, которая потребляется на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов.