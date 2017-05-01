Из-за снегопада задержки транспорта в Минске составляют до 25 минут

Неблагоприятные погодные условия, которые наступили с приходом циклона Axel, внесли коррективы в работу общественного транспорта в Минске. Из-за снегопада на некоторых маршрутах задержки в движении транспорта достигают 25 минут.

Представители ГП «Минсктранс» подчеркнули, что график работы был нарушен только на некоторых маршрутах, а не всех. Наибольшие проблемы испытывают троллейбусы, которые задерживаются не только до 25 минут, как автобусы, но и более. Трамваи курсируют по графику. Небольшие задержки были только на трамвайном маршруте №11.

В «Минсктрансе» сообщили, что в работу были введены дополнительные единицы транспорта, чтобы восстановить график движения. Более 400 единиц техники чистят дороги от снега в белорусской столице. Также к уборке снега привлекли студентов, активистов БРСМ и сотрудников организаций.