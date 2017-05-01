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05. 01. 2017

Белорусский штангист попался на употреблении сразу 4 видов допинга

Двадцатилетний штангист из Речицы Станислав Ладорный был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных препаратов. В анализах молодого спортсмена обнаружили сразу четыре вида допинга, сообщается на сайте Национального антидопингового агентства.

В частности, специалисты обнаружили в организме тяжелоатлета 4 вида стимуляторов: метандиенон, анастрозол, мельдоний и эндогенные ААС (группа стероидных гормонов, производных тестостерона).
 
Дисквалификация Станислава Ладорного продлится с 4 ноября 2016 года по 3 ноября 2020-го. К тому же все результаты спортсмена в период с 8 сентября по 4 ноября прошлого года будут аннулированы.
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